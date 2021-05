Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will verpflichtende Corona-Tests für Reisende aus Risikogebieten anordnen. Die Bundesregierung äußert sich derweil besorgt über die steigenden Infiziertenzahlen.

[Aktualisiert 20 Uhr] Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollen sich künftig verpflichtend einem Corona-Test unterziehen. Nach einer Schaltkonferenz mit seinen Amtskollegen aus den Ländern kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag in Berlin an, eine entsprechende Testpflicht anzuordnen. „Wir müssen verhindern, dass Reiserückkehrer unbemerkt andere anstecken und so neue Infektionsketten auslösen“, erklärte Spahn. Die Verordnung werde voraussichtlich in der nächsten Woche in Kraft treten, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Die Tests sollen für die Reisenden kostenfrei sein.

Rechtliche Bedenken gegen eine solche Anordnung hat der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) geäußert. „Verfassungsrechtlich nicht unproblematisch dürfte die Einführung solcher Tests durch eine bloße Rechtsverordnung sein“, sagte Mertin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Denn Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit bedürfen einer Grundlage durch ein vom Parlament beschlossenes Gesetz.“

Sollte der Bund allerdings im Infektionsschutzgesetz eine gesetzliche Rechtsgrundlage für verpflichtende Corona-Tests schaffen, so stieße das nicht auf seinen Widerspruch, sagte Mertin.

Minister appelliert an Bürger

Zuvor hatte Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz erklärt, die höheren Fallzahlen gäben „Anlass zur Sorge“. Einerseits seien Ausbrüche in der fleischverarbeitenden Industrie, in der Landwirtschaft sowie in Sammelunterkünften für Saisonarbeiter zu beobachten. Andererseits habe es auch Corona-Ausbrüche nach Feiern im Familien- oder Freundeskreis, nach Freizeitaktivitäten sowie nach Urlaubsreisen gegeben.

Braun appellierte an die Bürger, sich an die allgemeinen Corona-Regeln zu halten. Dazu zählte er das Abstandsgebot, das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen, das regelmäßige Lüften von Räumen sowie das Händewaschen.

Ferner warb der Kanzleramtsminister erneut dafür, die Corona-Warn-App auf das Handy zu laden. Die App funktioniere gut. Sie sei geeignet, mögliche Infektionen etwa im Familienkreis nachzuverfolgen.

Braun richtete seinen Appell an die Bürger vor dem Hintergrund einer Warnung der Weltgesundheitsorganisation WHO. Sie hatte unlängst erklärt, das Risiko neuer Corona-Infektionen steige, wenn die Urlaubszeit zu Ende gehe und es kühler werde. Braun sagte am Montag, wenn die Infiziertenzahlen im Sommer wieder merklich ansteigen, sei es schwierig, die Pandemie im Herbst unter Kontrolle zu halten.

RKI warnt vor Verschärfung der Situation

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte sich bereits Ende vergangener Woche beunruhigt über die steigenden Infektionszahlen geäußert. In einer Stellungnahme hieß es: „Eine weitere Verschärfung der Situation muss unbedingt vermieden werden.“ Am Samstag sind dem RKI aus den Bundesländern 815 neue Corona-Fälle gemeldet worden, am vergangenen Freitag waren es 781. Zum Vergleich: Am 2. Juni hatte es 213 Neuinfektionen gegeben. Zwar weist das RKI in seiner Statistik für Sonntag (305) und Montag (349) wieder deutlich weniger neue Corona-Fälle aus. Allerdings haben die Bundesländer Baden-Württemberg und Sachsen noch keine Daten übermittelt.