Die Bundesregierung appelliert an alle, sich impfen zu lassen. Bußgelder für nicht wahrgenommene Termine soll es nicht geben. Das Robert-Koch-Institut gibt bekannt, wie hoch die Impfquote angesichts der Delta-Variante sein muss.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montag eine Analyse veröffentlicht, in der abgeschätzt wird, wie viele Menschen in Deutschland geimpft sein müssten, um die Corona-Lage in den kommenden Monaten zu kontrollieren. Gerade mit Blick auf die hochansteckende Delta-Variante sollten demnach mindestens 85 Prozent der Zwölf- bis 59-Jährigen und 90 Prozent der Menschen ab 60 Jahren vollständig geimpft sein. „Bei rechtzeitigem Erreichen dieser Impfquote scheint eine ausgeprägte 4. Welle im kommenden Herbst/Winter unwahrscheinlich“, heißt es in dem RKI-Papier. Aktuell sind offiziellen Angaben zufolge unter den Menschen ab 60 Jahren 65,1 Prozent vollständig geimpft. Bei den 18- bis 59-Jährigen sind es 36,6 Prozent. Insgesamt haben 56,5 Prozent der Menschen in Deutschland eine erste Impfdosis erhalten, 38,9 Prozent sind vollständig geimpft.

Die RKI-Analyse macht deutlich, dass sich die Bevölkerung weiter an die Basishygienemaßnahmen halten müsse. Möglicherweise sei es auch notwendig, bei ansteigenden Infektionszahlen Kontakte „zu einem gewissen Grad“ zu reduzieren. Gleichzeitig wird betont, dass die untersuchten Szenarien keine exakten Prognosen, sondern eine Abschätzung darstellten.

Impfungen: Motivieren, nicht abschrecken

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Montag nach Teilnehmerangaben im CDU-Präsidium, es laufe gut beim Impfen, das Tempo nehme aber ab. In den Impfzentren seien die Termine nicht gleich weg. Er sprach sich dafür aus, Impfangebote auch mit Aktivitäten der Menschen zu verbinden, etwa Stadionbesuchen.

Möglichen Bußgeldern für achtlos ungenutzte Termine, über die am Wochenende diskutiert worden war, erteilte das Gesundheitsministerium eine Absage. Es gelte, Bürger zu motivieren und sie nicht abzuschrecken. Ähnlich äußerte sich Regierungssprecher Steffen Seibert, der gleichzeitig für die Impfungen warb: „Nehmen Sie diese Angebote wahr – Sie schützen sich nicht nur selbst vor einer potenziell schweren Krankheit (…), Sie schützen auch uns alle.“

Diskussion über Impfungen für Jugendliche

Mit Blick auf den Schulstart nach den Sommerferien richten sich Erwartungen auf mehr Impfungen bei Kindern. SPD-Chefin Saskia Esken sagte der „Rheinischen Post“, sie hoffe, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) „ihre eingeschränkte Impfempfehlung für Jugendliche bald überdenkt“. Stiko-Mitglied Martin Terhardt sagte, man beobachte die Datenlage täglich und werde „gerade zu diesem Thema sicher schnell reagieren“, wenn es deutliche Änderungen gebe. Bisherige Daten lieferten noch keine ausreichenden Beweise für die Sicherheit des Impfstoffs in der Altersgruppe. Die Stiko empfiehlt derzeit Impfungen nur für Zwölf- bis 17-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen.