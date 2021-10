Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat eindringlich dazu aufgerufen, angesichts der Corona-Lage das Angebot der Auffrischungsimpfungen zu nutzen.

Das gelte vor allem für bestimmte Gruppen wie ältere Menschen, Pflegebedürftige oder medizinisches Personal, sagte der CDU-Politiker am Freitag im rbb-Inforadio. Es sei auch genug Impfstoff da, so dass alle, die wollten, eine sogenannte Boosterimpfung bekommen könnten. „Jeder, der sich boostern lässt, (...) tut auch was dafür, dass wir sicher durch den Winter kommen“, sagte Spahn. „Denn das zeigt Israel: Mit dem Boostern lässt sich auch eine Welle brechen, weil (...) der aufgefrischte Geimpfte tatsächlich auch weniger infektiös ist, weniger andere anstecken kann.“ Spahn selbst hat am Donnerstag eine Auffrischungsimpfung bekommen, wie er bei Twitter mitteilte.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte Anfang Oktober Auffrischungsimpfungen für Menschen ab 70 Jahren empfohlen. Zudem soll Bewohnern und Bewohnerinnen von Altenheimen sowie Pflegepersonal eine dritte Impfdosis angeboten werden. Gleiches gilt für das Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt.

Impfabstand muss eingehalten werden

Menschen ab 60 Jahre kann sie nach ärztlicher Beratung angeboten werden, das hatten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen. Auch wer mit einem sogenannten Vektorimpfstoff von Astrazeneca oder Johnson & Johnson geimpft wurde, kann sich eine Auffrischung mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech, Moderna) holen.

Die Impfverordnung sieht die Möglichkeit für Auffrischungsimpfungen grundsätzlich für alle vor, für die es zugelassene Impfstoffe gibt. Lediglich die von der Stiko jeweils empfohlenen Impfabstände sind einzuhalten. Meist sind das sechs Monate. Es kann jedoch vorkommen, dass Ärztinnen und Ärzte darauf verweisen, dass sie zunächst vor allem die Impfungen von gefährdeten Personengruppen auffrischen.

Sachsen: Empfehlung für alle ab 18

In Sachsen wiederum können ab 1. November alle Menschen ab 18 Jahren eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus bekommen. Das folgt aus einer Empfehlung der Sächsischen Impfkommission (Siko), wie das Landessozialministerium am Freitag mitteilte. Auch hier gilt aber, dass die Impfabstände, also in der Regel sechs Monate, eingehalten werden müssen. Neueste Daten würden eine Risikoreduktion für alle Altersgruppen eindrucksvoll belegen, hieß es von der Siko.

Die erste Anlaufstelle für eine Auffrischungsimpfung sind die niedergelassenen Ärzte. Wer dort nicht weiterkommt, kann bei der kostenlosen Hotline 116 117 der Kassenärztlichen Bundesvereinigung anrufen und nach Terminen fragen.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt indes weiter: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitagmorgen einen Wert von 139,2 (Vortag: 130,2/Vorwoche: 95,1). Binnen eines Tages wurden 24.668 Corona-Neuinfektionen und 121 Todesfälle gemeldet.