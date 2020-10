Die Pflegekosten für Heimbewohner laufen aus dem Ruder. Jetzt will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit Steuergeldern gegensteuern. Ist das Konzept ausreichend?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat ein Konzept für eine Reform der Pflegeversicherung vorgelegt und will dabei den Eigenanteil für stationäre Pflege deckeln. „Mein Vorschlag ist, dass Heimbewohner für die stationäre Pflege künftig für längstens 36 Monate maximal 700 Euro pro Monat zahlen“, sagte Spahn der „Bild am Sonntag“. „Das wären maximal 25.200 Euro. Zwar bleibt die Pflegeversicherung auch dann eine Teilkaskoversicherung. Aber der Eigenanteil wird berechenbar.“Spahn begründete den Pflege-Deckel mit den steigenden Kosten. Seit 2017 sei der monatliche Eigenanteil für die stationäre Pflege um durchschnittlich 238 Euro gestiegen. Dies würde „für immer mehr Familien zum Problem“, so der Minister.

„Pläne sind unzureichend“

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hält die Pläne von Spahn zur Deckelung des Eigenanteils bei der stationären Pflege für unzureichend. So verstürben 60 Prozent der Heimbewohner innerhalb der ersten zwölf Monate. Zudem wies Vorstand Eugen Brysch darauf hin, dass ein durchschnittlicher Eigenanteil von 700 Euro in der Hälfte der Bundesländer gar nicht erreicht werde. Auch machten die Pflegekosten nur einen Teil des durchschnittlichen Eigenanteils von 2000 Euro im Monat aus, denn es kämen noch Verpflegung und Investitionskosten hinzu. Als „gut“ bezeichnete es Brysch allerdings, „dass der Bundesgesundheitsminister seinen Widerstand aufgegeben hat und Steuermittel für die Pflegeversicherung verwenden will“.

Spahn möchte die rund sechs Milliarden Euro teure Reform mit einem Zuschuss aus dem Bundeshaushalt finanzieren, wie er der „Bild am Sonntag“ sagte. Eigentlich wollte Spahn schon im Frühjahr ein Konzept für eine zukunftsfähige Finanzierung der Pflege vorstellen. Doch dann kam die Corona-Krise – und nichts passierte.

Zwang zur Bezahlung nach Tarif

Alle Pflegeheime in Deutschland will Spahn zudem dazu zwingen, ihre Angestellten besser zu entlohnen. „In der Pflege sollte mindestens nach Tarif bezahlt werden“, sagte er. Um mit der Pflegeversicherung Leistungen abrechnen zu können, müsse nach seinem Vorschlag Pflegeheime und Pflegedienste die Mitarbeiter in Zukunft nach Tarif bezahlen. Grundlage könne ein Haus- oder ein Branchentarifvertrag sein, der von Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern getragen wird. 2018 hätten nur 40 Prozent der Pflegeheime ihre Angestellten nach Tarif bezahlt, bei den ambulanten Diensten seien es nur 26 Prozent gewesen.