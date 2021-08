Ab Mitte Oktober sollen nach einem Vorschlag des Gesundheitsministers die Bürger für einen Corona-Test bezahlen. SPD- und Unionspolitiker befürworten das. Die FDP wirft der Regierung dagegen Wortbruch vor.

Das Bundesgesundheitsministerium schlägt in einem Papier, das an die Länder und den Bundestag adressiert ist, für Mitte Oktober ein Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests für alle Bürger vor. Da mittlerweile jedem ein unmittelbares Impfangebot gemacht werden könne, sei eine dauerhafte Kostenübernahme durch den Steuerzahler nicht angezeigt, heißt es darin.

Daher werde vorgeschlagen, dass der Bund das Angebot kostenloser Bürgertests für alle entweder zum 11. oder zum 18. Oktober beendet. Nur für Personen, die nicht geimpft werden können oder für die keine Impfempfehlung vorliege, wie für Schwangere oder Menschen unter 18 Jahren, solle es weiterhin kostenlose Schnelltests geben.

Minister Scholz (SPD) für Ausnahmen

Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek (CSU), befürwortet den Vorschlag, will dafür aber noch keinen konkreten Zeitpunkt nennen. Es solle weiterhin niemand für einen Test zahlen müssen, der sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen könne oder bei dem ein akuter Corona-Verdacht bestehe, sagte der CSU-Politiker. „Gratis-Tests für Impfverweigerer oder Impfmuffel sollte es aber nicht dauerhaft geben“, argumentierte er. „Es kann und darf nicht sein, dass die Freiheit des Einzelnen, sich nicht impfen zu lassen, von allen Mitgliedern der Solidargemeinschaft finanziert wird.“

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte: „Corona-Tests sollten kostenpflichtig werden, wenn alle sich hätten impfen lassen können – also in wenigen Wochen.“ Scholz sprach sich für Ausnahmen aus, wie sie in Spahns Papier genannt werden. Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) forderte den Bund auf, Corona-Tests so schnell wie möglich kostenpflichtig zu machen.

Maskenpflicht bis ins Frühjahr

Dagegen nannte FDP-Parteivize Wolfgang Kubicki diesen Vorschlag „ein Druckmittel, um Menschen zum Impfen zu zwingen“. Die Maßnahme sei zudem „extrem unsozial“ und ein Wortbruch der Regierung. Mit der Abschaffung kostenloser Tests würden viele Menschen von gesellschaftlicher Teilnahme ausgeschlossen, sagte Kubicki.

Das Thema dürfte am 10. August eine Rolle spielen, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Pandemie spricht. In dem Ministeriumsbericht werden die weitere Einhaltung von Hygienemaßnahmen und die Notwendigkeit zum verpflichtenden Tragen einer medizinischen Schutzmaske „bis ins Frühjahr 2022“ insbesondere im öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie im Einzelhandel genannt – „für alle, auch für Geimpfte und Genesene“.

Kommentar: Impfverweigerer sollen Corona-Test bezahlen