Die Corona-Pandemie bringt laut dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, den Judenhass in Deutschland zunehmend zum Vorschein. Im Zentrum der Kritik stehen „Querdenken“-Demos.

Antisemitismus sei in vielen Kreisen wieder gesellschaftsfähig geworden, sagte Klein am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Berlin. Er verbinde bei den Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen politische Milieus, die vorher wenig oder gar keine Berührungspunkte hatten: „Das ist wirklich neu“. Das Spektrum reiche „von Esoterikbegeisterten über Heilpraktiker und Friedensbewegte bis hin zu Reichsbürgern und offen Rechtsextremen, die diese Demonstrationen als Mobilisierungsforum nutzen“. Das Hauptvehikel seien Verschwörungserzählungen über angeblich geheime Mächte, erläuterte Klein. Diese Mythen wirkten als Verbindungsglied zwischen der gesellschaftlichen Mitte und radikalisierten Rändern. Das mache die Lage so gefährlich.

Anetta Kahane, Vorsitzende der Amadeu-Antonio-Stiftung, sagte, Verschwörungsideologien hätten immer ein antisemitisches Betriebssystem. Denn Antisemitismus sei die Idee vom bösen Juden, den man beschuldigen könne für alles was schiefgehe.

Verhöhnung der NS-Opfer

Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Klein, die Vergleiche von Protestierenden gegen die Corona-Maßnahmen mit Opfern des Nationalsozialismus verhöhnten die tatsächlichen Opfer: „Der Holocaust ist kein Abziehbild für jedwede Opfergefühle.“

Am Samstag hatte eine junge Frau, die sich als „Jana aus Kassel“ vorstellte, auf einer Bühne der „Querdenken“-Bewegung in Hannover gesagt: „Ich fühle mich wie Sophie Scholl, da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin.“ Sophie Scholl und ihr Bruder Hans Scholl gehörten zur Widerstandsgruppe „Weiße Rose“. Sie wurden 1943 hingerichtet. Eine Woche zuvor hatte eine Elfjährige auf einer „Querdenken“-Bühne in Karlsruhe die Tatsache, dass sie ihren Geburtstag nicht wie gewohnt feiern konnte, in Beziehung gesetzt zum Schicksal von Anne Frank, die sich in einem Hinterhaus in Amsterdam vor den Nationalsozialisten versteckt hatte und später im Konzentrationslager Bergen-Belsen ums Leben kam.

„Das ist kein Zufall“

Der Präsident des thüringischen Landesamtes für Verfassungsschutz, Stephan Kramer, sagte: „Das ist kein Zufall, sondern das perfide Ergebnis einer langen Kette von Diskursverschiebungen und gezieltem Geschichtsrevisionismus, basierend auf Schulungen der Neuen Rechten.“ Jüngere Menschen seien dafür besonders empfänglich.

Klein sagte, es sei wichtig, „dass der Verfassungsschutz tätig wird“ und sich mit der Protestbewegung näher befasse. Im Bereich Prävention forderte er, den Umgang mit Antisemitismus zum „verbindlichen Bestandteil“ der Lehrerausbildung zu machen.