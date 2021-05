Großbritannien ist einen großen Schritt in Richtung Normalität gegangen. Viele Freizeiteinrichtungen im Land dürfen wieder öffnen. Doch gleichzeitig steigt auch die Nervosität wegen der Ausbreitung der indischen Corona-Mutation. Sie könnte weitere Lockerungspläne vorerst zunichte machen.

Nach einem langen, harten Lockdown atmen die Briten auf: Man darf sich wieder umarmen und in den Pub gehen. Am Montag wurden wesentliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens in England, Schottland und Wales aufgehoben. Nur die Nordiren müssen noch bis zum 24. Mai warten, aber im Rest des Königreichs öffnen Restaurants ebenso wie Kinos, Museen, Theater, Konzerthallen und Sportstadien. Das Abstandsgebot wird gelockert: Bis zu sechs Personen oder zwei Haushalte dürfen sich drinnen treffen, und auch getrennt lebende Liebespaare dürfen wieder zusammenkommen. Das gesetzliche Verbot von Auslandsreisen ohne triftigen Grund wurde am Montag ebenfalls aufgehoben.

Der große Schritt zurück zur Normalität wurde allerdings von einer Warnung des Premierministers begleitet. „Wir haben einen weiteren Meilenstein in unserem Fahrplan aus dem Lockdown erreicht“, sagte Boris Johnson, „aber wir müssen diesen Schritt mit einer großen Dosis Vorsicht gehen.“ Der Grund für die Vorsicht ist eine Virusmutante, die jetzt in Großbritannien auftritt. Sie lautet offiziell B.1.617.2, wird aber die indische Variante genannt, nachdem sie auf dem Subkontinent die Fallzahlen sprunghaft ansteigen ließ. In Großbritannien sind bisher rund 1300 Infektionen mit der indischen Variante festgestellt worden. Das mögen nicht besonders viele sein, doch besorgniserregend daran ist, dass sich die Anzahl der Fälle binnen einer Woche mehr als verdoppelt hat. Wissenschaftler gehen daher von einer weit größeren Übertragbarkeit der indischen Corona-Variante aus. Die „Scientific Advisory Group for Emergencies“ (SAGE), ein Beratergremium der Regierung, nimmt an, dass die indische Mutation um bis zu 50 Prozent ansteckender ist als die bisher dominante Mutante „B.1.1.7.“, auch britische Variante genannt.

Warnung vor „Flächenbrand“

Gesundheitsminister Matt Hancock sieht in der erhöhten Ansteckungsgefahr keinen Grund, die Lockerungen des Lockdowns zurückzunehmen. Gleichzeitig warnt er aber davor, dass die indische Variante sich „wie ein Flächenbrand unter den nicht geimpften Gruppen ausbreiten“ könnte: „Wenn das außer Kontrolle gerät, werden wir sehr, sehr hohe Fallzahlen haben.“

Nach dem ursprünglichen Plan der Regierung sollen eigentlich am 21. Juni alle Corona-Beschränkungen aufgehoben werden. Ob dieser Termin eingehalten werden kann, soll aber nun erst am 14. Juni entschieden werden.

Impfstoffe wohl wirksam

Ein Hotspot, wo die neue Mutante aufgetreten ist, liegt im Nordwesten des Landes. In Bolton ignorierten die Behörden daher die Anweisungen aus dem Gesundheitsministerium und hoben die Priorisierung beim Impfen auf. Über das Wochenende wurden dort mehr als 9000 Menschen jeden Alters geimpft.

Ein Lichtblick ist, dass die Impfstoffe von Astrazeneca und Biontech wirksam gegen die neue Variante zu sein scheinen. Laut einer Studie der Universität Oxford bieten beide Seren einen guten Schutz gegen Ansteckung und schwere Erkrankung, wie die „Times“ am Montag berichtete. „Es scheint, dass die Vakzine mit der indischen Variante gut zurecht kommen“, sagte der renommierte Immunologe Sir John Bell, „die Daten sehen sehr gut aus. Ich denke, dass die geimpfte Bevölkerung sicher sein wird.“

Wieder „Risikogebiet“

Sollte sich die indische Variante weiter ausbreiten, muss sich Großbritannien auf ein Wettrennen zwischen Infektion und Injektion einstellen. Bis zum Sonntag hatten im Königreich 36,6 Millionen Menschen eine erste Impfdosis erhalten und 20,1 Millionen eine zweite, das ist im europäischen Vergleich der Spitzenwert. Jetzt will man das Impftempo noch einmal erhöhen: Derzeit werden 500.000 Impfungen pro Tag geschafft, in den nächsten zwei Wochen sollen es je 800.000 werden. Im Sommer peilen die Verantwortlichen die Marke von einer Million Immunisierungen täglich an.

Briten fliegen in Urlaub

Obwohl die Inzidenz in der vergangenen Woche bei nur rund 23 Fällen pro 100.000 Einwohner lag, hat Deutschland Großbritannien wegen des Auftretens der indischen Variante wieder zum „Risikogebiet“ erklärt. Das bedeutet, dass alle Einreisenden aus dem Königreich einen negativen PCR-Test vorlegen und eine Quarantäne beachten müssen. Umgekehrt gilt das ebenfalls. Großbritannien hat andere Länder in drei verschiedene Farbkategorien aufgeteilt. Deutschland ist auf der Liste der gelben Länder. Das heißt, man braucht einen negativen Test zur Einreise sowie weitere Tests, bevor man nach frühestens fünf Tagen die häusliche Quarantäne verlassen darf.

Auf der Liste der grünen Länder befinden sich lediglich zwölf Staaten, darunter als einziges europäisches Land Portugal. Das hielt viele Briten am Montag jedoch nicht davon ab, in den Urlaub nach Frankreich, Italien oder Spanien aufzubrechen – den Lieblingsreiseländern der Briten. Sie müssen sich zwar bei Rückkehr weiteren und nicht billigen Tests unterziehen, aber das schien es ihnen nach einem langen, harten Lockdown wert zu sein.