Normalerweise konferiert Bundesaußenminister Heiko Maas mit den Mächtigen dieser Welt. In der Corona-Krise steht er eher am Rand. Das verhagelt ihm offenbar die Laune.

Das Auswärtige Amt hat eine überaus lobenswerte Rückholaktion für Hunderttausende Deutsche organisiert. Aber wirklich wichtig ist dessen Chef zurzeit nicht. Während der Gesundheitsminister im Zentrum der Coronavirus-Pandemie steht, Arbeits-, Finanz- und Wirtschaftsminister die ökonomischen Probleme zu klären versuchen und die Kanzlerin zusammen mit den Ministerpräsidenten und den Staats- und Regierungschefs das große Ganze regelt, schaut Heiko Maas eher vom Rand des Geschehens zu.

Beleidigt – könnte man hinzufügen. Denn die aktuelle Nebenrolle scheint für den Saarländer, der seine großen Auftritte auf internationaler Bühne sichtbar genießt, ein echtes Problem zu sein. Maas leidet so offensichtlich unter dem Bedeutungsverlust, dass er seiner schlechten Laune freien Lauf lässt und die Deutschen fast täglich daran erinnert, dass sie sich den Sommerurlaub 2020 abschminken können.

Wo bleiben auch mal positive Botschaften?

So richtig das auch in der Sache ist. Schließlich ist niemand scharf auf ein neues Ischgl. Aber beliebter wird man durch das ständige Wiederholen schlechter Nachrichten auch nicht.

Schlimmer ist, dass Maas mit seiner Methode, Politik zu erklären, dann plötzlich doch in der Mitte der Bundesregierung steht. Die zieht es zurzeit vor, mit Angst zu regieren. Das wird so aber nicht auf Dauer funktionieren. Anstatt immer neue Katastrophenszenarien zu bemühen, wären es Zeit für positive Botschaften. So kommen wir alle gemeinsam besser durch die Krise.