Mit ihrem Vorstoß zu höheren Pflegebeiträgen für Kinderlose hat Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) eine Debatte ausgelöst. Auch in der RHEINPFALZ-Redaktion.

PRO

Von Kara Ballarin

Deutschland lebt von Solidarität. Unser Sozialstaat basiert auf dem Prinzip, dass stärkere Schultern mehr Lasten tragen und die Jungen für die Alten da sind.

Das zeigt sich etwa an den Generationenverträgen, die unserem Rentensystem und der Pflegeversicherung zugrunde liegen. Wer heute Beiträge abführt, legt dieses Geld nicht für später zur Seite, sondern finanziert damit die heutigen Rentnerinnen und Rentner, respektive die heutigen Pflegebedürftigen. Da wegen des demografischen Wandels immer weniger Junge für immer mehr Alte aufkommen, müssten die Beiträge entsprechend steigen.

Die Bundesregierung will mit einem Reformpaket gegensteuern. Die Beitragssätze zur Pflegeversicherung für Kinderlose zu erhöhen, ist dabei nur konsequent. Denn Kinderlose entziehen sich dem umlagebasierten Solidarprinzip der Pflegeversicherung. Sie haben keine Nachkommen, die in die Pflegeversicherung einzahlen (werden) und das System dadurch stabilisieren. Hinzu kommt, dass Kinderlose später wahrscheinlicher einen Pflegeplatz brauchen, weil sie keine pflegenden Kinder haben werden. Von den mehr als sechs Millionen Pflegebedürftigen im Land werden aktuell die allermeisten (rund 85 Prozent) zu Hause gepflegt, mehr als die Hälfte ausschließlich von Angehörigen.

Kinderlose zahlen bereits 0,6 Prozentpunkte mehr in die Pflegeversicherung ein. Die kolportierte Erhöhung um 0,1 Prozentpunkte wäre moderat, verkraftbar und solidarisch.

CONTRA

Von Adrian Hartschuh

Nina Warkens Vorschlag ist so billig wie ungerecht. Schon wieder sollen Kinderlose mehr zahlen. Als wären sie schuld an der Krise der Pflegeversicherung.

Die Logik dahinter ist erschreckend schlicht: Wer Kinder hat, entlastet das System. Wer keine hat, belastet es. Wirklich?

Was ist mit den Nachbarn, die nie gearbeitet und drei Kinder bekommen haben – und bei deren Kindern wenig dafür spricht, dass sie jemals nennenswerte Beiträge leisten werden? Was ist mit dem schwulen Lehrer- und Krankenpflegerpaar, das seit Jahren vergeblich versucht, ein Kind zu adoptieren? Und was sagt man der Frau, die drei Fehlgeburten und eine Totgeburt hinter sich hat? Dass sie jetzt bitte noch mehr zahlen soll, weil sie „kinderlos“ ist?

Dieser Vorschlag verwechselt Solidarität mit Moralpolitik. Die Pflegeversicherung ist keine Prämie für Elternschaft und keine Strafe für Kinderlosigkeit. Sie beruht auf einem einfachen Prinzip: Starke tragen Schwächere. Punkt. Wer daraus eine Debatte über den „richtigen“ Lebensentwurf macht, beschädigt genau dieses Solidarprinzip.

Hinzu kommt: Die geplante Erhöhung wird das Problem nicht ansatzweise lösen. In der Pflegeversicherung klafft ein milliardenschweres Finanzierungsloch. Um das zu stopfen, braucht es echte Reformen und keine symbolischen Strafaufschläge für Kinderlose. Die angepeilten zusätzlichen 0,1 Prozentpunkte hinterlassen am Ende vor allem eines: neue Ressentiments.

Mehr zum Thema: Debatte über höheren Pflegebeitrag für Kinderlose