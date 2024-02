Wegen ihrer Größe beanspruchen Stadt-Geländewagen (SUV) viel Platz im öffentlichen Raum. In Paris soll nun das Parken für solche schwereren Autos deutlich teurer werden. Die Entscheidung ist umstritten. Auch in der Redaktion gibt es dazu unterschiedliche Meinungen.

PRO

Von Winfried Folz

Ich bin Autofahrer. Ich mag Autos und sitze gerne hinterm Steuer. Eine Verdammung von SUVs aus ökologischen Gründen wäre also ziemlich unehrlich. Sie führt ohnehin in eine ideologische Sackgasse, weil SUVs zum Teil effizienter fahren als ältere Kleinwagen. Wer also einen dieser aufgebockten Stadtgeländewagen fahren will, soll das tun – auch wenn ich die Gründe dafür nicht verstehe.

Ein SUV ist weit davon entfernt, ein reines Zweck-Auto zu sein. Das Fahrzeug ist provozierend groß, es schreit nach Beachtung, und das muss wohl auch den Fahrern dieser Kolosse gefallen. Ich frage mich, weshalb man ein Auto besitzen muss, das wie der neue Audi Q7 über einen Achtzylindermotor mit 507 PS verfügt. Damit kann man albanische Gebirgsstrecken bezwingen, aber für die engen Dorfdurchfahrten der Deutschen Weinstraße ist diese Motorisierung mit Allrad absurd überdimensioniert.

Ich besitze einen relativ langweiligen Mittelklassewagen. Er bietet Platz für vier weitere Personen mit Gepäck. Das reicht vollkommen aus. Ich weiß aber, dass dies für SUV-Freunde kein Argument ist. Sie pochen auf die persönliche Freiheit, eine tonnenschwere Fahrzeuggattung fahren zu können, wann immer sie wollen. Bei ihnen rollt die Freiheit auf vier Rädern.

Mein Freiheitsbegriff ist ein anderer: Ich möchte, dass niemand in einer Innenstadt von einem Auto bedrängt wird, dessen voluminöse Motorhaube einem bis zum Brustbein reicht. Dass niemand andere Verkehrsteilnehmer behindert, weil sein Fahrzeug zu groß ist für die üblichen Parkplätze und deshalb auf den Fußgänger- oder Fahrradweg oder auf eine Grünfläche ragt. Oder gar Rettungsfahrzeugen den Weg versperrt. Ich möchte eine stressfreie Innenstadt.

Wenn ich im Parkhaus zwischen zwei SUVs einparken muss, weil sonst nichts mehr frei ist, komme ich wegen der Enge nur mit Mühe aus dem Wagen. Die Fahrzeuge werden hierzulande immer breiter, aber die Stellflächen wachsen nicht mit. Ein SUV von BMW, der X5, misst in der Breite 202 Zentimeter (ohne Seitenspiegel). Das ist so breit wie ein normales Bett lang ist. Verrückt.

Es wird Zeit, dass die Städte auf diese Zumutungen reagieren. Wenn in Paris künftig Fahrer großer Autos höhere Parkgebühren zahlen müssen (bei zahlreichen Ausnahmen), ist das vernünftig und nachvollziehbar. Man kann mit den zusätzlichen Einnahmen beispielsweise Radwege bauen. Als Wahl-Berliner würde ich das nur begrüßen, denn auch Autofahrer fahren Fahrrad (und übrigens auch Bus und Bahn).

Mehr zahlen fürs Parken ist nicht – wie manche behaupten – eine Kampfansage an die SUV-Autohersteller und deren Käufer. Oder ein Schritt zur erzwungenen autofreien Stadt. Die wird es ohnehin nie geben. Nein, es ist eine Maßregelung, die zum sozialen Frieden in unseren Städten beiträgt. Wer weiterhin SUV fahren will, soll das tun – warum auch immer. Aber wer mehr Platz braucht, muss dann auch mehr zahlen.

CONTRA

Von Hermann Motsch-Klein

Die Verteufelung des SUV durch Vorhaben wie jetzt in Paris nimmt leider weiter Fahrt auf. Zwar geht es vordergründig nur darum, SUV-motorisierte Besucher in einer Art Anti-Tourismus-Kampagne (à la Venedig mit den Kreuzfahrtschiffen) hinauszuekeln, also nicht die Anwohner oder Handwerker – übrigens auch eine Art von Fremdenfeindlichkeit. Aber im Endeffekt wird ein geniales Fahrzeugkonzept, das Nutzwert, Variabilität und partielle Geländegängigkeit vereint, mehr und mehr stigmatisiert.

Noch dazu: Wer hinter dem Steuer eines solchen Autos sitzt, sieht sich oft Vorurteilen als vermeintlicher Umweltfrevler und zudem Sozialneid ausgesetzt.

Dabei sind die sports utility vehicle, die sportlichen Geländewagen, die inzwischen teils auch Crossover (Mischung von Karosserieformen) genannt werden, bei Käuferinnen und Käufern beliebt wie nie. Vergangenes Jahr machten sie rund 30 Prozent der Neuzulassungen in Deutschland aus. Allein schon der bequemere Einstieg und die bessere Übersichtlichkeit nach vorn bestimmen oft die Kaufentscheidung bei Alt und Jung.

Der ausladende reine Geländewagen mit rußendem Dieselmotor ist unterdessen so gut wie ausgestorben. Was jetzt aber zum Himmel stinkt, ist, dass manche nur schwarz-weiß sehen und am liebsten alle SUV verbieten wollen. Heutzutage bestimmen jedoch „weichgespülte“ kompakte bis mittelgroße SUV wie etwa VW T-Cross, T-Roc oder VW Tiguan die Szenerie. Viele SUV verfügen über Hybridantrieb oder sind rein elektrisch unterwegs. Sprit- oder Energieverbrauch sind moderat.

Das Gewicht spielt jedoch eine Rolle: Elektromobilität ohne schwere Batterien ist zurzeit noch nicht machbar. Und klar: Wer etwa einen Handwerks- oder Landwirtschaftsbetrieb hat oder Boots- und Pferdeanhänger sowie Wohnwagen zieht, greift verständlicherweise zum kräftigen Full-Size-SUV.

Paris ist ohnehin ein teures Pflaster für Besucher. Nun kommen einseitig höhere Parkgebühren hinzu, die aber auch aus einem anderen Grund ungerecht sind: Was ist mit den vielen Lieferwagen, deren Anzahl wegen des boomenden Versandhandels mehr und mehr zunimmt, was ist zum Beispiel mit vollgepackten VW-Bussen von Touristen, was ist mit Kombis mit Dachbox und Fahrradträger am Heck? Auch sie spielen im fahrenden und ruhenden Verkehr eine in doppelter Hinsicht gewichtige Rolle. Werden sie alle ausgespart? Und wie soll eigentlich die Kontrolle der SUV erfolgen? Das theoretische Leergewicht und nicht das tatsächliche zugrunde zu legen, wäre ebenfalls unausgegoren.

Neben der Technologie-Offenheit, die statt des knallharten Verbots von Verbrennern angebracht wäre, erscheint grundsätzlich sinnvoll, Verkehrsmittel differenziert zu wählen und nicht von vornherein kategorisch auszuschließen – weder Flugzeug, noch Schiff, noch Auto, Bus, Zug oder Straßenbahn. Im Fall von Paris bedeutet dies gerade für Touristen aus der Pfalz: Mit der Bahn an die Seine – das erspart jeglichen Parkplatzärger.