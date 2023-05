Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Afghanische Mitarbeiter der Bundeswehr fürchten nach dem Abzug der Deutschen um ihr Leben. Die Unterstützung durch die Bundesregierung lässt zu wünschen übrig – sagen Soldaten und springen in die Bresche.

Wer es in diesen Tagen schafft, Marcus Grotian am Telefon zu erreichen, spricht mit einem Empörten. „Ich kann das moralische Versagen der Bundesregierung nicht in Worte fassen“,