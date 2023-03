Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Land Rheinland-Pfalz stellt Gemeinden im Katastrophengebiet 60 Millionen Euro zur Verfügung. Mittlerweile ist klar: Durch das Hochwasser wurden auch 17 Schulen und zehn Kitas zerstört.

In Rheinland-Pfalz hat sich die Anzahl der Toten nach der Flutkatastrophe auf 135 erhöht. Das teilte Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) am Freitag in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit. Noch 59 Menschen