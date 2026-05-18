Gordon Schnieder sagt, er wolle Ministerpräsident auch der Skeptiker sein. Offenbar gibt auch einige in der schwarz-roten Koalition, wie die konstituierende Sitzung zeigt.

Der Applaus in den Reihen der CDU und der SPD brandet verhalten auf, als Landtagspräsident Matthias Lammert (CDU) bei der konstituierenden Sitzung des Landtags am Montag das Ergebnis für die Wahl von Gordon Schnieder (CDU) zum neuen Ministerpräsidenten verkündet. Aus der frisch geschmiedeten Koalition, die 71 Abgeordnete hat, fehlen ihm acht Stimmen. 63 stimmen mit Ja.

Wegen der deutlichen und stabilen Mehrheit habe er sich darüber noch keine Sorgen gemacht, hatte Schnieder vergangene Woche im RHEINPFALZ-Interview auf die Frage geantwortet, ob er bei seiner Wahl alle Sozialdemokraten und die Union hinter sich vereinen würde.

Wertschätzender Auftritt

Noch am Montagvormittag ist er zum ersten Mal bei der SPD-Fraktion zu Gast, stellt sich vor und wirbt um Vertrauen. Sie habe das als „sehr wertschätzend“ empfunden, sagt später die neue Landtagsvizepräsidentin Jaqueline Rauschkolb (SPD). Auf Ablehnung aus der SPD habe nichts hingedeutet, sagt auch deren Generalsekretär Gregory Scholz. Doch um kurz nach halb eins im Plenarsaal sieht Schnieders Lächeln etwas eingefroren aus, als die Kameras auf ihn gerichtet sind.

Hauptsache erster Wahlgang

Lammert wird später am Rand der konstituierenden Sitzung sagen: „Wichtig ist, dass es im ersten Wahlgang geklappt hat.“ Vor einem Jahr hat das im Bundestag bei der Wahl von Friedrich Merz zum Bundeskanzler nicht geklappt. Aber Rheinland-Pfalz will sich auch mit der neuen Regierung klar vom Miteinander oder vielmehr Gegeneinander in Berlin absetzen. Der gerade aus dem Amt geschiedene Ministerpräsident, Alexander Schweitzer (SPD), kommt noch vor Schnieders Vereidigung zu ihm an den Platz und gratuliert ihm. Die beiden haben in den vergangenen Wochen viel Zeit miteinander verbracht, weil sie die Spitzenverhandler von CDU und SPD in den Koalitionsgesprächen waren.

Als Schweitzer vor fast zwei Jahren nach dem Rücktritt Malu Dreyers (SPD) zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, hatte er drei Stimmen mehr als die Ampelkoalition im Mainzer Landtag Sitze hat. Und der frühere Ministerpräsident Kurt Beck (SPD), der zusammen mit dem ersten SPD-Ministerpräsidenten des Landes, Rudolf Scharping, am Montag auf der Besuchertribüne saß, erinnert daran, dass ihm einmal eine Stimme gefehlt hat und er einmal eine mehr hatte. Wie fühlt es sich für die beiden an, dass die SPD nach 35 Jahren die Staatskanzlei an die CDU verloren hat? „Natürlich hätten wir uns ein anderes Ergebnis bei der Landtagswahl gewünscht, aber das lässt sich doch gut an“, sagt der Südpfälzer Beck mit Blick auf die neue Koalition und Scharping ergänzt: „Es ist ein Tag der Demokratie.“

80. Geburtstag des Landes

Tatsächlich feiert Rheinland-Pfalz immer am 18. Mai seinen Geburtstag, in diesem Jahr ist es ein runder. 80 Jahre ist es her, dass die Menschen in Rheinland-Pfalz per Volksabstimmung die demokratische Verfassung des Landes angenommen haben. Daran erinnert der neu gewählte Landtagspräsident Matthias Lammert in seiner Rede und spricht von einer historischen Verantwortung. Nie wieder sollten Freiheit, Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit preisgegeben werden. „Haltung, Maß und Mäßigung“ seien neben Expertise und Engagement wichtig für jede und jeden Abgeordneten. Lammert mahnt, Verantwortung nicht nur für die eigene Fraktion und Partei zu übernehmen, sondern auch gegenüber den Menschen im Land.

Auch der Alterspräsident, der Frankenthaler CDU-Abgeordnete Christian Baldauf, wählt nachdenkliche Worte. Er erinnert an die Fahne vom Hambacher Fest, die neben dem Landeswappen im Plenarsaal hängt. Sie sei das Symbol der Mitbestimmung und es gelte immer wieder neu zu entscheiden, wie Freiheit, Demokratie und Zusammenhalt bewahrt werden. Das Parlament sei die Herzkammer der Demokratie. „Hier werden Gesetze gemacht, hier wird Regierung kontrolliert und hier wird Verantwortung übernommen“, sagt Baldauf. Jeder Einzelne trage Verantwortung, achtsam zu sein gegenüber Versuchen, das demokratische System von innen her zu destabilisieren. „Es geht darum, täglich ,Nein’ zu sagen zu Lüge, Hass und Hetze und ,Ja’ zu Einigkeit, Recht und Freiheit“, mahnt Baldauf und erntet spontan kräftigen Applaus von CDU, SPD und Grünen. In den Reihen der AfD wird vereinzelt und verhalten geklatscht.

Haltung und Verlässlichkeit

Als Gordon Schnieder gut eine Stunde nach seiner Vereidigung wieder in den Plenarsaal zurückkehrt, nimmt er zum ersten Mal auf der Regierungsbank Platz, mit ihm die Ministerinnen und Minister, die er in der Zwischenzeit in der Staatskanzlei ernannt hat. In seiner kurzen Antrittsrede spricht Schnieder von Verantwortung, auch von Demut. Er wolle der Ministerpräsident aller Menschen sein, auch jenen, die ihn nicht gewählt hätten, seine politischen Überzeugungen nicht teilten und die mit Skepsis auf seine Wahl blicken. Dem rauer gewordenen Ton in der politischen Auseinandersetzung wolle er nicht mit Lautstärke begegnen, sondern mit Haltung und Verlässlichkeit. „Hinter jeder politischen Debatte steht ein ganz konkreter Alltag“, sagt Schnieder.

Gratulation mit Kuss

Oben auf der Tribüne sitzt seine Familie. Seine Frau Diane hat ihn nach seiner Wahl und Vereidigung im Plenarsaal mit zwei Küssen beglückwünscht. Hat sie im Wahlkampf mit auf seinen Sieg gefiebert? Sie habe es genossen, wie das ganze Team gekämpft habe, sagt die 45-jährige Kommunalbeamtin. Zu den ersten Gratulanten gehört auch Schnieders Mutter. Seine drei Kinder und seine Geschwister bleiben erst einmal auf der Tribüne. Unter ihnen sind auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und seine Frau.Sie kennt Gordon nach ihren eigenen Worten schon aus der Schule – noch länger als ihren Mann.

Politik spielt in der Familie Schnieder über Generationen eine Rolle. Der Vater der Brüder war kommunalpolitisch engagiert und Gordon Schnieders ältester Sohn, Jonas, ist auch in der Jungen Union. „Aber nicht so aktiv“, sagt der 24 Jahre alte Polizist am Montag. „Ich bin unfassbar stolz, was mein Vater geleistet hat, aber auch meine Stiefmutter und alle, die mitgearbeitet haben. An diesem Tag dabei zu sein, sei eine unfassbare Ehre“. Jonas ist Gordon Schnieders Sohn aus erster Ehe, die beiden jüngeren Kinder sind 11 und 13 Jahre alt.

Trainingspartner fürs Duell

Auf der Tribüne sind auch langjährige Weggefährten des neuen Ministerpräsidenten. Unter ihnen der frühere Landtagsabgeordnete und Vizevorsitzende der Fraktion, Adolf Weiland. Zwar ist er seit fünf Jahren aus dem politischen Geschehen raus, aber hinter den Kulissen spielte der 72-Jährige im Wahlkampf eine besondere Rolle. Als das Team Schnieder auf das TV-Duell mit Alexander Schweitzer vorbereitet hat, wurde Weiland gebeten, zu Trainingszwecken die Rolle Schweitzers einzunehmen. Er habe das SPD-Wahlprogramm gelesen, Interviews und die Clips angeschaut, die Schweitzer und die SPD in sozialen Medien gepostet haben. Mit dem Ergebnis des Duells sei er zufrieden gewesen, sagt Weiland.

Und was sagt er zu den fehlenden Stimmen bei Schnieders Wahl? „Da ist das Sahnehäubchen auf dem Cappuccino verrutscht, nicht mehr.“