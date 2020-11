Während Indien mit Erleichterung feststellt, dass die Corona-Zahlen seit ein paar Tagen etwas zurückgehen, wird die Hauptstadt des Landes von einer erschreckenden, nunmehr dritten Welle der Infektionen heimgesucht.

Jeden Tag eine größere Anzahl von Kranken, jeden Tag mehr Tote. Und ein Ende ist nicht abzusehen. Denn in Indiens Hauptstadt Delhi nimmt die Luftverschmutzung von Tag zu Tag zu, bei 488 lag der Wert des gefährlichen Feinstaubs PM 2.5 Mitte der Woche. Das ist fast 20 Mal so viel wie das von der Weltgesundheitsorganisation gesetzte Sicherheitslimit.

Dieser Feinstaub attackiert nicht nur die Schleimhäute in Nase und Mund, sondern schädigt auch die Lunge so, dass das Coronavirus sozusagen freie Fahrt hat für sein tödliches Werk. Ärzte und auch eine Harvard-Studie kommen zu dem Ergebnis, dass Luftverschmutzung nicht nur die Wirkung des Virus verstärkt, sondern auch zu mehr Todesfällen führt. Ebenso hängt es offenbar von der Luftqualität ab, ob und wie weit Menschen gesunden, die Covid-19 überstanden haben. Für die Einwohner von Delhi bedeutet das nichts Gutes.

Fast 8000 Neuinfektionen

Seit September gab es in der 28-Millionen-Metropole keinen einzigen Tag, an dem die Luftqualität zufriedenstellend war. Aber was die Stadt in den vergangenen Tagen erlebt, versetzt die Behörden in Panik. Dicker brauner Smog lässt die Menschen kaum die Hand vor Augen sehen, sie keuchen und husten und schnappen nach Luft, wenn sie sich überhaupt nach draußen wagen, und die Autos versuchen sich mit Scheinwerfern einen Weg durch die Nebelwände zu bahnen. Seit vier Jahren hat die Stadt keine derartig lange Periode absoluter Windstille, zusammen mit fallenden Temperaturen und zunehmender Feuchtigkeit, erlebt, die nun in tödlicher Kombination mit der Pandemie die Menschen erkranken und sterben lässt. Fast 8000 Neuinfektionen und beinahe 100 Tote täglich wurden Mitte vergangener Woche registriert; den Krankenhäusern gehen die Betten aus. Von 59.000 Tests vom Montag vor einer Woche waren 13,26 Prozent positiv.

Die wirklichen Infektionszahlen dürften viel höher liegen, denn nur ein kleiner Teil der Bevölkerung wird getestet. Das gilt auch für Indien insgesamt. Offiziell wird die Anzahl der Infizierten mit etwas über 8,6 Millionen, die der Toten mit 127.600 angegeben. Doch selbst wenn, wie Experten meinen, diese Zahlen mit fünf oder zehn multipliziert werden müssen, sind das, anders als in den USA, gemessen an einer Gesamtbevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen, relativ geringe Zahlen. Dennoch hält die Regierung zum Teil an dem Lockdown fest, der im März angeordnet wurde. Viele Inder, besonders die Ärmsten, die auf ihren Tagesverdienst angewiesen sind, halten sich aber nicht mehr an die Anweisungen. Lieber an Covid sterben als an Hunger, sagen sie.

Feuerwerksorgien untersagt

In der Stadtregierung von Delhi herrscht derweil Ratlosigkeit, wie man der drohenden Katastrophe entgehen soll. Zwar wurden mutig die Feuerwerksorgien zu Diwali untersagt, dem höchsten Hindu-Fest, das am Samstag begangen wurde. Aber weder lassen sich die zehn Millionen kleinen Feuerchen aus Müll und Blättern, auf denen die Slumbewohner kochen, verbieten noch die giftspeienden Industrien oder die viel Abgas ausstoßenden Lastwagen, will man nicht die gerade sich wieder erholende Wirtschaft treffen. Vor allem aber ist Indien machtlos angesichts der Bauern, die jedes Jahr um diese Zeit in ganz Nordindien ihre Stoppelfelder abbrennen, und so mindestens 25 Prozent der Feinstaubbelastung verursachen, die ja nicht nur Delhi trifft. Denn diese Bauern haben nicht das Geld, um ihre Felder mit Maschinen für die nächste Aussaat vorzubereiten. Ein Hilfspaket von 600 Milliarden Dollar müsse her, fordern Umweltschützer.

So wird jedes Jahr wieder aufs Neue darüber diskutiert, dass dringend etwas gegen die Luftverschmutzung getan werden müsse, und jedes Jahr wird das Thema wieder vertagt. Daran wird vermutlich auch der jetzige Corona-Schock nichts ändern. Jyoti Lavakare von „Care for Air Delhi“ sagt resigniert: „Die Luftverschmutzung tötet dich langsam, Covid-19 aber tötet dich schneller.“