Die Regierung der Slowakei ist die erste in der EU, die über ihr Versagen in der Corona-Pandemie stürzt. Noch klammert sich Premier Igor Matovic verbissen an die Macht, doch er hat die Mehrheit im Parlament längst verloren.

Inzwischen sind sechs Minister, fast die Hälfte der Vier-Parteien-Koalition, zurückgetreten; zuletzt Außenminister Ivan Korcok und Bildungsminister Branislav Gröhling, beide gehören