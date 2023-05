Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Frankreichs Regierung will hart gegen den Terror in Frankreich vorgehen. Nach der Messerattacke in Paris wird wieder über die Rolle des Islam im Land gestritten.

Innenminister Darmanin will hart gegen den Terror in Frankreich vorgehen. Nach der Messerattacke in Paris wird wieder über die Rolle des Islam im Land gestritten.„Wir befinden uns im Krieg gegen den