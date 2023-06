Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der mehrfacher Ministerpräsident Berlusconi ist am Montag im Alter von 86 Jahren gestorben. Der „Cavaliere“ hat die Gesellschaft des Stiefelstaates geprägt.

Am Freitag war Silvio Berlusconi – einmal mehr – in das Mailänder Krankenhaus San Raffaele eingeliefert worden. Er litt seit längerem unter Leukämie, also Blutkrebs. Nach