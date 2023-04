Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einkaufen am 31. Dezember – das hieß in der Hauptstadt der Ukraine, sich vor Drohnen in Sicherheit zu bringen.

Am 31. Dezember sollte ich meinen Führerschein erhalten. Am Tag davor bestand ich nämlich meine praktische Fahrprüfung. Da es Silvester war, machten sich meine Frau und ich gemeinsam auf den