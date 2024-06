Deutschland ist ohnehin die zentrale logistische Drehscheibe für Europas Verteidigung. Das neue Nato-Hauptquartier in Wiesbaden stärkt diese Rolle.

Der Nato-Gipfel vom 9. bis 11. Juli in Washington ist auch, aber längst nicht nur ein Treffen zur Feier des 75-jährigen Bestehens des Atlantischen Bündnisses. Die USA und ihre Alliierten wollen und müssen dabei Weichen stellen. Denn auf absehbare Zeit bleibt Russland ein Land, das die strategischen Interessen und die Sicherheit der Nato-Partner bedroht. Der Kreml wird nicht müde zu behaupten, er sei bereit zu einem dauerhaften Frieden. Fakt ist: Er will die Zerstörung der Ukraine. Und seine Kriegswirtschaft läuft auf Hochtouren. Moskaus Machtanspruch ist ungebrochen, er reicht bis ins All.

Wenn nun die Nato in Wiesbaden ein Hauptquartier für die Koordinierung von Waffenlieferungen und Ausbildung für die Ukraine ansiedelt, ist dies als Teil einer Zukunftsstrategie einzuordnen, die Wladimir Putin signalisiert: Wir bauen hier Fähigkeiten auf, um unsere Ostflanke auf lange Sicht zu schützen. Das ist keine Kriegstreiberei, sondern besonnene Politik.

Für Trump-Sieg vorbereitet sein

Das neue Hauptquartier kommt nach Deutschland, weil es ohnehin das Drehkreuz für die Ukrainehilfe ist – wegen der US-Basen hier und aus geografischen Gründen. Darauf aufzubauen, ist klug. Zudem geht es um die Botschaft, dass Berlin es ernst meint mit der Führungsrolle für Europas Verteidigung. Das muss auch so sein. Sollte 2025 wieder Donald Trump US-Präsident sein, wird er die Fortsetzung der Nato-Mitgliedschaft der USA daran knüpfen, dass die Europäer viel mehr leisten.