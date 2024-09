Nach der Wahl in Thüringen ist die Lage im Erfurter Landtag verfahrener denn je. In Sachsen zeichnet sich eine Lösung ab. Wie geht es nun weiter – und welche Rolle wird die AfD in den beiden Landesparlamenten spielen? Wichtige Fragen und Antworten.

Welche Regierungsmöglichkeiten gibt es in Sachsen?

In Sachsen hat sich die Sitzverteilung am Montag leicht verschoben. Schuld war ein Rechenfehler des Landeswahlleiters. Auf mögliche