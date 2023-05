Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An diesem Mittwoch steigt in der US-Hauptstadt der finale Akt zur Wahl des künftigen US-Präsidenten. Der Kongress muss die Ergebnisse vom November abschließend bestätigen. Was normalerweise nur eine Zeremonie mit klarem Verlauf und sicherem Ausgang ist, droht aus dem Ruder zu laufen.

Wer trifft sich am Mittwoch im US-Kapitol und wann?

Laut Verfassung müssen am 6. Januar nach einer Präsidentenwahl beide Kammern des US-Kongresses, also des nationalen Parlamentes,