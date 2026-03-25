Der Atommüll aus dem Forschungsreaktor Jülich soll in das Zwischenlager Ahaus. Mehr als 150 Castoren werden auf der Straße transportiert. Der erste Konvoi ist am Dienstagabend gestartet.

Jülich/Ahaus (dpa) - Der umstrittene Transport von Atommüll durch Nordrhein-Westfalen hat begonnen. Der erste Konvoi mit einem von 152 Castor-Behältern sei am Dienstagabend einige Minuten nach 22.00 Uhr aus dem rheinischen Jülich gestartet, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Ziel ist das Zwischenlager in Ahaus im Münsterland.

Bei dem Großeinsatz sind etwa 2.400 Polizeibeamte eingebunden. Dem Konvoi gehörten neben dem Schwerlasttransporter mit einem Castor-Behälter Dutzende Fahrzeuge der Polizei an, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur. Ein Großteil der Beamten wird demnach am Start und am Ziel eingesetzt.

Der Lkw mit dem Castor hat das Jülicher Forschungszentrum einige Minuten nach 22.00 Uhr verlassen. Foto: Oliver Berg/dpa

Die genaue Route auf der etwa 170 Kilometer langen Strecke haben die Behörden nicht bekanntgegeben. Einem dpa-Reporter zufolge rollte der Konvoi über die A44, anschließend ging es weiter über die A57. Einem Sprecher des Innenministeriums zufolge besteht der Konvoi aus etwa 100 Fahrzeugen, auch ein Hubschrauber ist bei der Aktion im Einsatz.

Mehrere Anti-Atom-Demos

Mehrere Anti-Atomkraft-Initiativen protestierten ab dem Abend gegen die geplanten Castor-Transporte durch NRW. In Jülich fand eine Mahnwache vor dem Forschungszentrum statt. Nach Angaben eines dpa-Reporters waren etwa 20 Teilnehmer vor Ort. «Es wären sicherlich mehr Leute gekommen, aber viele kommen wegen der Polizeisperren nicht durch», sagte Marita Boslar, Sprecherin des Aktionsbündnisses «Stop Westcastor».

Auf dem Gelände des Forschungszentrums Jülich lagern die Castorbehälter. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

In Ahaus startete zeitgleich eine Demonstration vom Bahnhof zum Rathaus. Dort fand eine Kundgebung statt. Jens Dütting vom Aktionsbündnis Münsterland sprach von etwa 250 Teilnehmern. Zudem riefen Atomkraftgegner der Bürgerinitiative Ahaus zu einer Mahnwache vor dem Zwischenlager auf.

In Duisburg versammelten sich am Abend an einer Auffahrt zur A42 Dutzende Menschen, wie ein dpa-Reporter berichtete. Zu der Aktion hatte die Umweltorganisation BUND aufgerufen.

Mehrere Mahnwachen formierten sich entlang der Castor-Strecke. Foto: Fabian Strauch/dpa

Transporte ziehen sich über langen Zeitraum

Auf der gut 170 Kilometer langen Strecke sollen insgesamt rund 300.000 Brennelemente-Kugeln aus dem früheren Versuchsreaktor Jülich transportiert werden. Das Verlagern des Atommülls in NRW wird sich über einen längeren Zeitraum erstrecken. Mit 152 Castor-Behältern handelt es sich um einen der größten Atommüll-Transporte auf der Straße seit Jahrzehnten.

Die genaue Route des Konvois blieb offen. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Gerichtsentscheidung und Infoveranstaltung

Dem nun angelaufenen Transport waren mehrere Gerichtsentscheidungen und eine Infoveranstaltung für die Bürger in Ahaus vorausgegangen. Anfang März entschied das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg in einer Eilentscheidung, dass die Transporte stattfinden dürfen.

Die Umweltorganisation BUND hatte den Transport auf dem Gerichtsweg verhindern wollen. Die Begründung: Die Sicherheit der Castoren sei bei der Fahrt über die Straßen in Nordrhein-Westfalen gegen Störmaßnahmen Dritter nicht gewährleistet.

Nur wenige Transportfahrzeuge

Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) hatte die umstrittenen Atommülltransporte durch NRW am 25. August genehmigt. Nach früheren Angaben des Bundesamtes wurden 152 Einzeltransporte beantragt, die aber gebündelt werden könnten. Es gibt demnach vier geeignete Transportfahrzeuge, die je einen Behälter auf einmal transportieren könnten.

Jahrelanges Tauziehen um Jülicher Atommüll

Für die Lagerung in Jülich lief die letzteBetriebsgenehmigung bereits im Jahr 2013 aus. Das NRW-Wirtschaftsministerium hatte 2014 angeordnet, das Lager in Jülich zu räumen, weil die Erdbebensicherheit nicht nachgewiesen werden konnte. Jahrelang wurden mehrere Optionen geprüft.

Aus Sicht des Landes wäre ein Neubau in Jülich die beste Lösung gewesen. Das sei von der Bundesebene nicht unterstützt worden, hatte NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) erklärt. Anwohner und Aktivisten stemmen sich seit langem gegen Atommülltransporte nach Ahaus.

In das Zwischenlager Ahaus soll der Atommüll aus Jülich transportiert werden. (Archivbild) Foto: Guido Kirchner/dpa

Deutschland hat kein Endlager für Atommüll

Kritik kam auch aus Reihen der Polizei. Als «sinnlose Mammutaufgabe» hatte der NRW-Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Patrick Schlüter, im August 2025 die Transporte mit Begleitschutz kritisiert. Die Politik drücke sich um die Endlagerfrage und lasse Atommüll von einem Zwischenlager ins nächste fahren.

Es gibt in Deutschland derzeit noch keine Endlager, in denen auf Hunderttausende Jahre hinweg strahlender Atommüll sicher gelagert werden soll. Stattdessen gibt es sechzehn Zwischenlager, darunter das in Ahaus.

BASE zu Jülich-Ahaus