Zum siebten Mal treffen sich die Verteidigungsminister und Militärs aus etwa 50 Ländern zu Gesprächen über die Unterstützung für die Ukraine auf dem riesigen US-Luftwaffenstützpunkt in der Westpfalz. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zum ersten Mal in Ramstein dabei. Er bittet erneut um weitere Flugabwehrsysteme und um Waffen, mit denen er auch Ziele auf russischem Boden angreifen darf.

Eine Trompete signalisiert: Es geht los. Männer in Anzügen und noch mehr in Militäruniformen, vereinzelt auch Frauen, eilen an diesem Freitagmorgen über den blau-beigen