Nicht die Bundesnotbremse hat die Coronazahlen entscheidend nach unten gedrückt, sondern das Impfen. Das ist das Verdienst vor allem der Ärzte und Fachkräfte in den Praxen.

Wenn sich jetzt einige Politiker selbst auf die Schulter klopfen, dass die Bundesnotbremse die dritte Coronawelle gebrochen hat, dann ist das nur die halbe Wahrheit – bestenfalls. Denn zum einen waren die Pandemieregeln aus Berlin teilweise lascher als das, was manche Regionen wegen hoher Inzidenzwerte schon erlassen hatten.

Zum anderen wurden die Ausgangssperren und Kontaktverbote heimlich und im Privaten vielfach unterlaufen. Den Leuten reicht es. Wenn man sich treffen wollte, tat man das, vorher vielleicht kurz noch einen Selbsttest gemacht und gut ist. Ansonsten im Alltag Maske und Abstand.

Die schlechte Bremswirkung lässt sich an den Zahlen ablesen: Zwar zogen die Infektionen kurz vor der Bundesverordnung wieder an, schwankten dann aber um einen höheren Plateauwert herum. Ein exponentielles Inferno blieb aus. Dieser Anstieg der Corona-Fälle hatte vor allem mit der aggressiveren Teststrategie zu tun, wie eine aktuelle Langzeitstudie der Universität Lübeck belegt. Demnach lag die Dunkelziffer der unentdeckten Sars-CoV-2-Infektionen im Mai 2020 bei rund 90 Prozent. Sie sank dann aber ein knappes Jahr später auf 30 Prozent, sodass nun in der untersuchten Region sieben von zehn Angesteckten herausgefischt werden. In der offiziellen Statistik sieht das dann so aus, als würden sich immer mehr Leute das Virus einfangen.

Dass die Menschen langsam wieder eine normale Lebensperspektive haben, liegt in allererster Linie am Impfen: Über ein Drittel der Deutschen hat mittlerweile mindestens eine Spritze bekommen. Und auch das ist nur teilweise das Verdienst der Politik, die viel zu lange auf ihre drögen, verwaltungsdominierten Impfzentren setzte. Erst als die Patientenkenntnis, der Pragmatismus, das Engagement und das Organisationstalent der Ärzte und ihrer Fachkräfte in den Praxen ins Spiel kamen, wurde die Sache angeschoben – derart, dass jetzt Dynamik ist im System und endlich jede Dosis ankommt, weil es im Notfall auch außerhalb der schwerfälligen Priorisiererei gehen muss.

Was lernen wir daraus? Die Dinge müssen von unten her gedacht werden, nicht von oben herab.