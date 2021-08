Nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle im Oktober 2019 hat sich laut einer Recherche des Mediendienstes Integration das Schutzniveau „deutlich“ verbessert.

Zugesagte Gelder kämen nach und nach bei den jüdischen Gemeinden für Synagogen und andere Einrichtungen an, teilte der Mediendienst am Donnerstag in Berlin mit. Insgesamt stünden Berlin, Bayern und Nordrhein-Westfalen in der Studie gut da. Der Grund sei, dass diese Länder sich nicht erst seit dem Attentat um das Thema gekümmert hätten.

Allerdings gebe es nach wie vor Probleme, hieß es. So blieben in manchen Bundesländern jüdische Gemeinden weiterhin auf Kosten sitzen oder könnten sich bestimmte Vorkehrungen wegen einer Selbstbeteiligung nicht leisten. Auch werde privates Wachpersonal nicht finanziert. „Das brauchen jedoch viele Gemeinden, da dort die Polizei Synagogen nur bei besonderen Veranstaltungen bewacht.“ Außerdem berichteten Gemeinden von bürokratischen Hürden, wegen denen Schutzmaßnahmen oft nicht rasch umgesetzt werden könnten.

Laut Studie hatte Rheinland-Pfalz 2020 für Schutzmaßnahmen 241.000 Euro bewilligt. Davon seien im vergangenen Jahr 197.000 Euro ausgezahlt worden. Eine Selbstbeteiligung der Gemeinden an den Kosten gebe es nicht.

Mehrere Millionen Euro zugesagt

Nach dem Anschlag in Halle am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur waren in den Bundesländern Schutzmaßnahmen überprüft und mehrere Millionen Euro für Verbesserungen zugesagt worden. Auch die Bundesregierung hatte Gelder für den Schutz jüdischer Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Im Juli hatte dazu der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, gesagt, dass die „erheblichen Mittel“ in Absprachen mit dem Bundeskriminalamt und den Landeskriminalämtern abgerufen würden.

In einem Pressegespräch anlässlich der Studie sagte die Dresdner Anwältin Kati Lang am Donnerstag, dass Angehörige einer „marginalisierten Minderheit“ in Deutschland unsicherer lebten als andere Menschen – das betreffe nicht nur Juden. Prävention und Gefahrenabwehr seien Aufgabe des Staates und Juden keine „Bittsteller“.

Der Mediendienst Integration versteht sich nach eigenen Angaben als eine Informations-Plattform für Journalisten zu den Themen Migration, Integration und Asyl in Deutschland. Es handelt sich um ein Projekt des Rats für Migration, einem bundesweiten Zusammenschluss von Migrationsforschern.