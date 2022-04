40 Jahre ist es bereits her, dass der Kultfilm „E.T. der Außerirdische“ Premiere feierte. Er ist einer der erfolgreichsten Filme von Regisseur Steven Spielberg. Er kam am 11. Juni 1982 in den USA ins Kino, landete direkt auf Platz eins und blieb dort ganze sechs Wochen lang. 300 Millionen Dollar hatte er bis Jahresende eingespielt. Am 9. Dezember 1982 eroberte der knuffige Außerirdische dann die deutschen Kinos. Seither hat das seltsame Geschöpf mit kleinem Körper, kurzen Beinen und großem Kopf, das von seinen Artgenossen bei einem überstürzten Aufbruch mit dem Raumschiff auf der Erde zurückgelassen wird, viele Zuschauerherzen gewonnen. ET’s ewiges „phone home“ (deutsch: „nach Hause telefonieren“) entwickelte sich zum geflügelten Wort. Noch heute bringen viele diesen Satz mit dem Film in Verbindung. Und so verwundert es kaum, dass der gefühlvolle Film mit dem Außerirdischen, auch noch 40 Jahre danach die Zuschauer zu Tränen rührt und so manche Kindheitserinnerung aufkommen lässt.