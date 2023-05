Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was der Fluss Trent, die Normannen und Fußball mit dem Brexit zu schaffen haben

Der Fluss Trent, mit seinen fast 300 Kilometern der drittlängste im Königreich, entspringt in einem Moor und mündet am Ende in die Nordsee. So weit, so unspektakulär. Hätte nicht James