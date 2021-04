Das kategorische Nein aus dem Vatikan zur Segnung homosexueller Paare hat viel Wirbel verursacht. Der Initiative „Verschiedenheit wertschätzen“ im Bistum Speyer hat das aber auch viel Aufmerksamkeit gebracht. Wie der Segen in einem katholischen Gottesdienst einem Pfälzer Paar Kraft für den schwersten Abschnitt seines gemeinsamen Lebens gegeben hat.

Wenn Andreas Senz sein Haus betritt, fällt sein Blick unweigerlich auf eine Pinnwand voller Fotografien. Fotos von seinem Ehemann, Fotos, auf denen beide in die Kamera lachen, sich zärtlich in die Augen schauen, auf denen Andreas behutsam den Arm um seinen Mann Jochen legt. Und mitten drin ein Bild, das dem Endvierziger unendlich viel bedeutet: Zwei Männer verlassen Hand in Hand eine Kirche, vor ihnen ein katholischer Priester. Man sieht die drei Personen von hinten, sie gehen ins Licht. Das war vor zehn Monaten. Im Sommer des vergangenen Jahres spendete ein katholischer Pfarrer Andreas und Jochen kurze Zeit nach der standesamtlichen Trauung in einem Gottesdienst den Segen Gottes – im kleinen Kreis von Familie und Freunden.

Katholisch sozialisiert

Andreas und Jochen kennen sich seit Jugendtagen, gingen in die gleiche Klasse. „Als 16-Jähriger habe ich gemerkt, dass da mehr ist“, erzählt Andreas. Doch für ihn sei aufgrund seiner Erziehung eine Beziehung zu einem Mann zunächst undenkbar gewesen. Es sei ein langer und schwieriger Prozess gewesen, sich die Gefühle einzugestehen, es zu akzeptieren und damit klar zu kommen. 33 Jahre hielt diese Partnerschaft – bis zu Jochens Tod. „Er bleibt die Liebe meines Lebens“, sagt Andreas Senz.

Der Pfälzer ist das, was man katholisch sozialisiert nennt: durch Mitwirkung in der Jugendgruppe, in Kirchenmusik und der Pfarrei. In all den Jahren, so versichert er, habe er nie Ablehnung erfahren. „Ich habe mich nie über meine Sexualität definiert, ich bin ein ganz normaler Mensch.“ Für ihn und seinen Partner war es unvorstellbar, unter lauter Musik am Christopher Street-Day durch die Straßen Mannheims zu ziehen. „Das war nicht unser Weg, ebenso wenig wie politisch für mehr Rechte für Homosexuelle zu kämpfen.“

Ein Anstoß von außen

Sie seien ein ganz normales Paar gewesen. „Wir haben eine Partnerschaft geführt, in der wir innige Liebe, Verständnis, Respekt gelebt haben“, sagt Andreas Senz. Das hätten die Menschen, die sie kannten, gespürt. Er sieht darin auch einen Grund, dass er und sein Partner nie Diskriminierung erfahren hätten.

Und das Paar hätte auch nicht einen kirchlichen Segen für seine Ehe eingefordert. Auch wenn die beiden sich diesen wünschten. Der Anstoß kam von außen, von einem Kirchenmitglied, das mitbekommen hatte, wie verzweifelt Andreas Senz nach der Krebsdiagnose seines Partners war. Die Frau schlug ihm vor, mit Gottes Segen diesen schwierigen Weg zu gehen. In Josef Metzinger fanden sie den Pfarrer, der dies übernehmen wollte. „Wir wollten kein Aufsehen darum machen, aber wir waren sehr dankbar, dass Pfarrer Metzinger uns gesegnet hat. Das hat uns Kraft gegeben“, sagt Andreas Senz. Kraft für einen unendlich leidvollen, tränenreichen und schmerzhaften Weg. Drei Monate nach dieser Segnung ist Jochen in den Armen seines Mannes gestorben.

Vatikan-Schreiben als „vielfache Enttäuschung“

Auf die römische Erklärung zur Segnung homosexueller Paare, die Mitte März veröffentlicht wurde und in der deutschen katholischen Kirche viel Wirbel auslöste, reagiert Andreas Senz gelassen: „Es wurde doch nur das bestätigt, was ohnehin schon gegolten hat.“ Der Vatikan wiederholt seine alten Aussagen: Unzulässig sei jede Segnungsform, die homosexuelle Partnerschaften anerkenne. Gott „kann Sünde nicht segnen“. Den Witwer ficht das nicht an. Er ist davon überzeugt, dass Jesus nie Menschen wegen ihrer Sexualität ausgegrenzt hätte. Und er fühlt sich und seine Ehe von Gott gesegnet.

Für Monika Kreiner und Axel Ochsenreither hingegen bedeutet das Schreiben aus dem Vatikan eine „vielfache Enttäuschung“. Die beiden sind im Bistum Speyer Beauftragte für die Seelsorge mit LSBTI-Menschen. LSBTI steht für lesbisch, schwul, bi, trans und inter. Den Theologen Ochsenreither stört an der Erklärung vor allem, dass theologische, gesellschaftswissenschaftliche und medizinische Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte überhaupt nicht zur Kenntnis genommen werden. Verärgert ist er darüber, dass Homosexuelle wiederum von der Kirche so explizit zurückgewiesen werden. An der Aussage habe sich nichts geändert. „Warum also musste man das Bekannte noch einmal öffentlich so betonen“? fragt er.

Für Ochsenreither hat diese Antwort aus Rom auch eine kirchenpolitische Komponente. Das Thema Homosexualität spielt im Reformprozess der deutschen katholischen Kirche, dem Synodalen Weg, eine Rolle. Für den Seelsorger hat es den Anschein, dass mit dieser Erklärung die Debatte abgewürgt werden sollte.

Kritische Nachfragen

Monika Kreiner macht noch auf eine andere Dimension aufmerksam, und zwar mit Blick auf die Länder, in denen Homosexuellen Folter, Gefängnis und gar die Todesstrafe drohen. Die Theologin sieht die Kirche in der Verantwortung, sich schützend vor diese Menschen zu stellen und für ihre Rechte einzutreten. „Dass Kirche hier ihre Chance verspielt, enttäuscht mich sehr“, sagt sie.

Eines hat ihnen die Antwort aus dem Vatikan aber eingebracht – eine größere Aufmerksamkeit. Vor allem nachdem der Speyerer Generalvikar Andreas Sturm sich vehement gegen das päpstliche Schreiben und für eine Segnung ausgesprochen hatte. „So vielfältige Reaktionen und so viele Kontakte gab es bis zu dem Zeitpunkt noch nicht“, sagt Monika Kreiner.

Anstoß zu der Initiative „Verschiedenheit wertschätzen“ gab der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann im Sommer 2018. Mit dem Angebot zu Gesprächen und persönlicher Begleitung will das Bistum auf homosexuelle Männer und Frauen zugehen. Axel Ochsenreither und Monika Kreiner wollen Vorurteile abbauen, Diskriminierung verhindern und dem Thema in der Kirche „ein Gesicht und eine Stimme“ geben – in persönlichen Gesprächen, bei Studientagen für Religionslehrer oder bei den Schülertagen des Bistums.

Es gab und gibt etliche kritische Nachfragen von Gläubigen und Priestern, die diesen Kurs strikt ablehnen. Geduldig hören die beiden Theologen zu, beantworten Fragen, klären auf. Sie merkten recht schnell, wie schwierig es ist, gegen jahrhundertealte Positionen zu Homosexualität und Sünde anzukommen. „Ich verstehe ja, dass manche Menschen verunsichert sind“, sagt Kreiner. Und freut sich, wenn sie spürt, dass der eine oder andere Gesprächspartner doch anfängt nachzudenken.

Die Angst der Eltern vor Stigmatisierung

Sie hat auch erfahren, wie leidvoll der Weg für traditionell katholische Familien ist, wenn ein Kind sich als homosexuell outet. In handgeschriebenen Briefen haben ihr Eltern geschildert, wie alleingelassen und stigmatisiert sie sich gefühlt haben. Und sie haben sich bedankt, dass sie das jetzt einmal an einer kirchlichen Stelle loswerden konnten, berichtet die Theologin.

Andreas Senz hat in den Monaten, in denen er seinen Mann zu Hause gepflegt hat, von sehr vielen Seiten Unterstützung erfahren – Essen, das vor die Tür gestellt wurde, Menschen, die Medikamente holten, den Einkauf erledigten, die ihm zugehört oder für ihn und seinen Partner gebetet haben. Und so enthielt die Dankesanzeige nach der Beerdigung viele Namen von Männern und Frauen, die ihm und Jochen beigestanden haben. Eingeklinkt in die Anzeige ist ein kleines Bild: der Auszug des Paares nach der Segnung aus der Kirche hinein ins Licht.

Segnungsgottesdienste

Seelsorgerinnen und Seelsorger, darunter der Speyerer Priester Casten Leinhäuser, rufen für den 10. Mai zu bundesweiten „Segensgottesdiensten für Liebende“ auf. Auf der Internetseite liebegewinnt.de findet sich eine Liste mit den angebotenen Gottesdiensten.