Secret Service: Person nahe Weißem Haus angeschossen

Nahe dem Weißen Haus kommt es zu einem Schusswaffenvorfall. Der Secret Service reagiert schnell. Noch ist vieles unklar.

Washington (dpa) - Bei einem Schusswaffenvorfall in der Nähe des Weißen Hauses in der US-Hauptstadt Washington haben Einsatzkräfte nach Angaben des Secret Service einen Menschen angeschossen. Der Zustand der Person sei derzeit unbekannt, teilte die für den Personenschutz ranghoher Politiker zuständige Sicherheitsbehörde mit.

Demnach war es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer bewaffneten Person und dem Secret Service gekommen. Der Vorfall habe sich südlich des Weißen Hauses ereignet. «Bitte meiden Sie den Bereich, da Rettungskräfte im Einsatz sind», hieß es weiter.

Journalisten aus dem Weißen Haus berichteten, dass sie für kurze Zeit in das Zimmer gebracht wurden, in dem für gewöhnlich Pressekonferenzen abgehalten werden.