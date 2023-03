Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erneut hat in Haiti die Erde gebebt. Es gibt Hunderte Opfer, viele Gebäude sind zerstört. Erinnerungen an das verheerende Beben im Jahr 2010 werden wach.

Jean Ronald Jocelyn wurde am Samstagmorgen sehr unsanft geweckt. Es war 8.29 Uhr, als in der Stadt Les Cayes im Südwesten Haitis die Erde anfing zu wackeln. „Ich habe gar nicht verstanden, was