Eine Welle der Gewalt hat am Wochenende Großbritannien erschüttert. In vielen Städten Nordenglands, aber auch in Bristol im Südwesten oder im nordirischen Belfast kam es zu nationalistischen und anti-muslimischen Protesten, die in Übergriffen gegen die Polizei endeten.

Am Freitagabend fing es mit hässlichen Szenen in Sunderland an, einer Stadt an der Nordostküste Englands. Hunderte von zumeist männlichen Demonstranten, oft in England-Fahnen gehüllt,