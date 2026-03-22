Wie der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer die Wahlniederlage der SPD kommentiert.

Herr Schweitzer, Sie sind heute Abend erst spät in die Fraktion und an die Öffentlichkeit gegangen, wirken angefasst. Wie geht es Ihnen?

Ich bin gefasst. Natürlich beschäftigt mich der Wahlausgang. Wir haben uns das Ergebnis noch im Führungskreis gemeinsam angeschaut. Sie wissen ja, wie viel sich zwischen Prognose und Wahlergebnis verschieben kann, das haben wir ja in Baden-Württemberg gesehen. Diese Zeit haben wir uns genommen. Als die Zahlen klar waren, bin ich als Erstes in die Fraktion gegangen.

Sie haben ausgeschlossen, in ein von CDU-Chef Schnieder geführtes Kabinett einzutreten. Nehmen Sie Ihr Landtagsmandat an?

Das hat keine persönliche Ebene, dass ich in kein Kabinett von Herrn Schnieder eintreten werde. Es liegt mir nur nicht, wenn ich bereits Minister und Ministerpräsident war, dann in ein anderes Kabinett einzutreten. Ansonsten ist es zu früh, etwas zu sagen. Ich freue mich, dass ich meinen Wahlkreis mit einem sehr schönen Ergebnis gewonnen habe. Alles Weitere kann ich noch nicht sagen.

Diese Landtagswahl war bundespolitisch sehr aufgeladen. Wird Ihre Niederlage Auswirkungen auf die Bundes-SPD haben?

Das ist nicht mein Hauptfokus heute Abend. Ich kann nicht verhehlen, dass die Bundes-SPD mir keinen Rückenwind gegeben hat. Es war, als würde ich einen Sprint gegen den Berg laufen. Dafür sind wir noch weit gekommen. Ich erhalte viele Rückmeldungen, dass das auch meiner Arbeit geschuldet ist.