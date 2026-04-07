Dass Schwarzfahren als Straftat gilt, ist unverhältnismäßig. Eine Entkriminalisierung würde die Justiz entlasten.

Mehrere Tausend Menschen kommen laut einer Schätzung der Kriminologin Nicole Bögelein pro Jahr in Haft, weil sie die Geldbuße von in der Regel 60 Euro fürs Schwarzfahren nicht bezahlt haben. Das trifft vor allem mittellose Menschen – also eben nicht diejenigen, die es in Kauf nehmen, bei einer Kontrolle erwischt zu werden, weil sie dann eben doch das Bußgeld zahlen können.

Dazu kommt, dass Menschen, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, anders behandelt werden als Autofahrer: Im Gegensatz zum Schwarzfahren ist etwa Parken ohne Parkschein keine Straftat, sondern eine Ordnungswidrigkeit. Wer also dafür das Bußgeld nicht bezahlt, muss nicht mit einer Ersatzfreiheitsstrafe rechnen.

In Rheinland-Pfalz verursacht ein Häftling rund 200 Euro an Kosten pro Tag. Das steht bei einer Ersatzfreiheitsstrafe in keinem Verhältnis zu dem Bußgeld, um das es dabei eigentlich geht.

Schwarzfahren zu entkriminalisieren, wie von Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) vorgeschlagen, würde Justiz und Verwaltung und damit auch die Steuerzahler entlasten.