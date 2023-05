Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die neuseeländische Reporterin Charlotte Bellis will in ihr Heimatland zurück, doch die strengen Quarantänevorschriften dort machen es der schwangeren Frau nicht einfach. In ihrer Not findet sie einen bizarren Zufluchtsort.

Als Charlotte Bellis im vergangenen Jahr als eine der wenigen Reporterinnen für den arabischen Nachrichtensender Al Jazeera aus Afghanistan über die Machtübernahme berichtete und die