Schule, wie wir sie kennen, wird es vorerst nicht mehr geben. Doch Bildungschancen dürfen nicht dauerhaft verloren gehen.

Die Kultusminister der Länder haben beschlossen, was zu erwarten war: Normalen Unterricht wie vor der Corona-Krise wird es in diesem Schuljahr nicht mehr geben. Es ist das Ziel, über alle Schularten und über alle Klassenstufen hinweg zumindest tageweisen Präsenzunterricht zu ermöglichen. Diese Rahmenvereinbarung ist besser als keine Vereinbarung, sie lässt allerdings noch viel Spielraum für unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Bundesländern.

Erfahrungen mit Hygieneplänen sammeln

Für Rheinland-Pfalz wird wohl gelten: Die jeweils höheren Klassen der einzelnen Schularten werden wie angekündigt in kleineren Gruppen teils daheim über digitale Kanäle teils vor Ort unterrichtet. Alle übrigen Kinder werden allenfalls noch für ein paar Tage in ihre Klassensäle zurückkehren. Darauf können sich Schüler, Eltern und Schulträger nun einstellen. Die nächsten Wochen müssen genutzt werden, um Erfahrungen mit den Hygieneplänen zu sammeln und die Möglichkeiten für digitales Lernen zu verbessern. Nur so wird es möglich sein, mit einem Konzept ins nächste Schuljahr zu gehen, das Unterricht für alle ohne unwiederbringlichen Verlust von Bildungschancen ermöglicht.