In den ersten beiden Monaten des Schuljahres ist der Unterrichtsbetrieb unter Corona-Bedingungen recht ordentlich gelungen. Das Experiment mit ungewissem Ausgang soll nach den Herbstferien fortgesetzt werden.

Trotz steigender Infektionszahlen soll auch nach den Herbstferien der Schulbetrieb in Deutschland weitergehen wie in den ersten Wochen des Schuljahres. Das haben die Kultusminister der Länder am Freitag bekräftigt.