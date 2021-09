Nach seinem Sieg bei der Bundestagswahl fordert der SPD-Kanzlerkandidat, die Sondierungen über mögliche Bündnisse nicht in die Länge zu ziehen. CDU-Chef Laschet hat bereits mit der FDP Vorgespräche geführt.

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat bereits am Wahlsonntag mit FDP-Chef Christian Lindner ein langes Gespräch über mögliche Sondierungen für eine Regierungsbildung geführt. Nach Angaben aus Teilnehmerkreisen kündigte Laschet in einer Sitzung des CDU-Vorstands am Montag in Berlin an, er werde nun auch mit Grünen-Chefin und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sprechen. Über Inhalte des Gesprächs mit Lindner wurde zunächst nichts bekannt.

Vorstand und Präsidium der CDU seien sich zudem einig, „dass wir zu Gesprächen für eine sogenannte Jamaika-Koalition bereit stehen“, sagte Laschet weiter. Aus dem Wahlergebnis könne keine Partei für sich einen Regierungsauftrag ableiten – die Union nicht, die SPD aber auch nicht. Kanzler werde derjenige, der eine Mehrheit im Bundestag hinter sich habe. Laschet: „Olaf Scholz und ich sind, finde ich, zur gleichen Demut aufgerufen.“

Scholz: Haben klaren Auftrag

SPD-Kanzlerkandidat Scholz setzte derweil auf eine rasche Verständigung auf eine Ampelkoalition mit Grünen und FDP. „Wir werden sehr schnell mit den anderen Parteien, mit denen wir eine Regierung bilden wollen, uns abstimmen“, sagte Scholz nach einer Präsidiumssitzung der SPD. Die Sondierungen sollten nicht zu lange dauern, sondern in reguläre Koalitionsverhandlungen münden. Ganz klar sei, dass SPD, FDP und Grüne als Wahlgewinner den Auftrag hätten.

Scholz erinnerte an die „sehr erfolgreiche sozialliberale Koalition“ unter den SPD-Kanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt. „Alle Parteien, die Erfolge bei der Wahl hatten, sind Parteien, die schon miteinander regiert haben“, sagte Scholz. Als „völlig okay“ bezeichnete er es, dass FDP und Grüne zunächst miteinander reden wollten. „Ich möchte eine Regierung bilden, die auf Vertrauen beruht.“ Der FDP-Bundesvorstand hatte am Montag beschlossen, in einem ersten Schritt „Vorsondierungen“ mit den Grünen aufzunehmen. Parteichef Christian Lindner sagte nach Sitzungen der FDP-Gremien, es gehe in den Gesprächen darum zu prüfen, „ob es ein gemeinsames fortschrittliches Zentrum geben kann“. Weitere Angaben etwa zum Teilnehmerkreis machte Lindner nicht. Er sagte lediglich, die Gespräche sollten „zeitnah“ beginnen. Er und Generalsekretär Volker Wissing seien beauftragt worden, diese Gespräche zu führen. Danach seien die Liberalen offen, Einladungen von CDU/CSU und SPD über weitere Gespräche anzunehmen, „wenn sie denn kommen“.

Lindner betonte, die Liberalen hätten „Kompromissbereitschaft, aber auch eigene Grundüberzeugungen“. Ziel der FDP sei, „dass wir dieses Land voranbringen können“.

Künftig 735 Bundestagsabgeordnete

Der neue Bundestag ist nochmal größer als der bisherige. Das Anwachsen des Parlaments um weitere 26 Abgeordnete geht nach Berechnungen des Wahlforschers Robert Vehrkamp auf das Konto der CSU. Diese habe 45 der 46 Direktmandate in Bayern gewonnen, nach dem Zweitstimmenanteil hätten ihr aber nur 34 Sitze zugestanden, sagte der Wissenschaftler von der Bertelsmann Stiftung.

Der neue Bundestag zählt 735 Abgeordnete – nach 709 in der nun zu Ende gehenden Legislaturperiode. Vehrkamp erläuterte: Von den elf Überhangmandaten der CSU seien drei unausgeglichen geblieben, wie dies die von Union und SPD beschlossene Wahlrechtsänderung vorsehe. Die anderen acht Überhangmandate hätten zu 126 Ausgleichsmandaten für die anderen Parteien geführt, so Vehrkamp weiter. Ohne die Reform der Regeln für Überhangmandate wäre der Bundestag nach den Berechnungen des Wahlforschers um 50 Sitze größer geworden. Er würde 785 Abgeordnete zählen. Die Regelgröße beträgt indes 598 Mandate. Hätte der gemeinsame Entwurf von FDP, Grünen und Linken für eine Wahlrechtsreform eine Mehrheit bekommen und wäre Gesetz geworden, würden jetzt nur 662 Abgeordnete im Bundestag sitzen.