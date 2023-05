Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum ersten Mal gibt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die große Sommer-Pressekonferenz. Seine Botschaft: Die Lage ist ernst, aber die Regierung wird allen helfen.

Nach gut 100 Minuten, in denen es um den Krieg in der Ukraine, die Inflation, die Energiekrise und Zwistigkeiten in der Ampel-Koalition geht, sagt Olaf Scholz: „Ich bin gerne Bundeskanzler.“ Das