Der Bundesfinanzminister greift Wünsche aus der Wirtschaft auf und strebt eine Bezugsdauer von 24 Monaten an. Um Jobs, die durch die Corona-Krise auf der Kippe stehen, zu retten, schlägt die IG Metall eine Vier-Tage-Woche vor.

Die Forderungen nach einer deutlichen Verlängerung des Kurzarbeitergelds erhalten prominenten Zuspruch aus der Bundesregierung. „Ich will die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld auf 24 Monate verlängern“, sagte Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) der „Bild am Sonntag“. Die Corona-Krise werde in den nächsten Wochen ja nicht plötzlich verschwinden. Unternehmen und Beschäftigte bräuchten von der Regierung das klare Signal: Wir gehen mit euch den gesamten Weg durch die Krise, damit niemand auf der Strecke ohne Not entlassen wird.“Die Rezession im Zuge der Corona-Pandemie führt in Deutschland zu einem nie gekannten Ausmaß von Kurzarbeit. So erhöhte sich die Anzahl der Menschen in Kurzarbeit nach den letzten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit im Mai auf 6,7 (April: 6,1) Millionen. Zum Vergleich: Der bisherige Spitzenwert vor Corona stammt vom Mai 2009, als in der Rezession wegen der globalen Finanzkrise 1,44 Millionen Menschen in Kurzarbeit waren.

Regulär 60 Prozent

Im Juni hatten sich bereits die Wirtschaftsminister der Länder dafür ausgesprochen, das Kurzarbeitergeld auf 24 Monate zu verlängern. Dieses beträgt regulär 60 Prozent des fehlenden Nettoentgelts – für Eltern mit Kindern sind es 67 Prozent. In Corona-Zeiten gibt es ab dem vierten Monat des Bezugs 70 beziehungsweise 77 Prozent, ab dem siebten Monat 80 beziehungsweise 87 Prozent. Beiträge für die Sozialversicherungen werden von der Bundesagentur für Arbeit vollständig erstattet. Auch der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Ingo Kramer, hatte sich vergangene Woche für eine längere Dauer des Kurzarbeitgeldes ausgesprochen.

Vier-Tage-Woche zur Job-Rettung

Die Gewerkschaft IG Metall bringt zur Rettung von Jobs in der Metall- und Elektroindustrie eine Vier-Tage-Woche ins Gespräch. Diese „wäre die Antwort auf den Strukturwandel in Branchen wie der Autoindustrie“, sagte der Erste Vorsitzende der Gewerkschaft, Jörg Hofmann, der „Süddeutschen Zeitung“. Details nannte er nicht; er sprach von „einem gewissen Lohnausgleich für die Beschäftigten“. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall wollte den Vorstoß nicht kommentieren.

Linken-Chefin Katja Kipping und zwei führende Linken-Politiker haben unterdessen die Einführung einer 30-Stunden-Woche für alle Arbeitnehmer vorgeschlagen. Ermöglicht werde diese Verkürzung durch die Digitalisierung. Die resultierenden Produktivitätsgewinne sollten allen zugute kommen.