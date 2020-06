Finanzminister Scholz will in Brandenburg für den Bundestag kandidieren – und hat prominente Gegner.

In Olaf Scholz könnte man den Prototypen des Hanseaten sehen: etwas wortkarg, trockener Witz, schwer aus der Ruhe zu bringen. Hamburg ist die Heimat des Finanzministers, dort wuchs er auf, dort hat er studiert. In Hamburg hat Scholz einst vier Mal in Folge seinen Bundestagswahlkreis Altona direkt gewonnen, und sieben Jahre lang war er in der Hansestadt Erster Bürgermeister – bis er ins Bundeskabinett wechselte. Und jetzt das: Scholz will in Potsdam für den Bundestag kandidieren. Tschüss Hamburg!

Den Abschied von der Elbe hat Scholz indes schon vor längerer Zeit vollzogen: Zusammen mit seiner Frau – Brandenburgs SPD-Bildungsministerin Britta Ernst – wohnt er seit 2017 in der Hauptstadt des Bundeslandes. Und weil die politische Zukunft des derzeitigen Vizekanzlers nach der Bundestagswahl ungewiss ist, will sich Scholz auf alle Fälle einen Platz im Bundestag sichern.

Frage nach Kanzlerkandidatur abgewehrt

Für den Sozialdemokraten heißt die neue politische Heimat jetzt „Wahlkreis 61: Potsdam, Potsdam-Mittelmark II, Teltow-Fläming II“, womit Gebiete aus zwei umliegenden Landkreisen dazu gehören. Der Platz dort wurde frei, weil die bisherige SPD-Kandidatin Manja Schüle Wissenschaftsministerin in Brandenburg geworden ist.

So fügt sich also alles zu aller Zufriedenheit. „Man muss da kandidieren, wo man lebt“, gab Scholz nach seiner Nominierung durch den SPD-Landesverband Brandenburg zu Protokoll. Weil auch einst SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier in Brandenburg seinen Wahlkreis hatte, wollen manche Zeitgenossen Parallelen entdeckt haben. Doch Scholz wehrt ab. Die Frage der Kanzlerkandidatur stelle sich noch nicht, man werde aber mit den Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken „an einem Strang ziehen“. Natürlich „zum richtigen Zeitpunkt“.

Kandidatur gegen Baerbock und Teuteberg

Ob Scholz den Wahlkreis gewinnt, ist übrigens eine andere Frage, die noch geklärt werden muss. Denn in Potsdam treten zwei weitere überregional bekannte Politik-Persönlichkeiten an: Annalena Baerbock, die Grünen-Vorsitzende, und FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg. Doch bei der SPD ist man überaus optimistisch. In Ostdeutschland gab es nur einen Wahlkreis, der bei der letzten Bundestagswahl von der SPD geholt wurde: Potsdam. Allerdings war die damalige Kandidatin eine waschechte Ostdeutsche – und nicht aus Hamburg zugereist.