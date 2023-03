Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sechs Minister haben Bundeskanzler Olaf Scholz zu Regierungskonsultationen nach Japan begleitet. Der Besuch fiel in eine Zeit, in der in der Koalition Zwietracht herrscht.

Jemand rückt Olaf Scholz den Stuhl zurecht, bevor er sich hinsetzt. Der gepolsterte Holzstuhl hat – anders als die Stühle rechts und links von ihm – Armlehnen, um die Bedeutung des Gastes herauszustellen.