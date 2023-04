Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Polen ist das erste osteuropäische Land, das Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht. Die Visite ist kurz und heikel: Es geht um die Situation der Migranten an der polnisch-belarussischen Grenze, die umstrittenen Justizreformen der national-konservativen polnischen Regierung und die sich zuspitzende Ukraine-Krise.

Es ist schon dunkel, als der Kanzler am Sonntagabend in Warschau eintrifft. Bei der Fahrt vom Flughafen zum Amtssitz von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki strahlt die polnische Hauptstadt in weihnachtlichem