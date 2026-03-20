Die von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder eingesetzte Taskforce hat gute Arbeit geleistet – vor allem, weil sie eine unseriöse Idee aussortiert hat.

Es müssen nur weniger Züge fahren, dann wird alles wieder gut. Diese Parole kursiert seit Monaten und es bestand eine gewisse Gefahr, dass die von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) eingesetzte Taskforce „Zuverlässige Bahn“ sie sich zu eigen machen könnte. Durchgesetzt haben sich dort aber nun diejenigen, die in solchen Plänen – zu Recht – keine Lösung für die Pünktlichkeitsprobleme sehen. Das schließt nicht aus, dass in speziellen Fällen tatsächlich Züge zeitweise aus dem Fahrplan von Problemknoten wie Köln genommen werden. Aber als Patentrezept für eine bessere Pünktlichkeit ist die Fahrplan-Ausdünnung nun wohl vom Tisch. Interessant ist vor allem der Sinneswandel in Bayern, wo von durchaus nicht irrelevanten CSU-Politikern kürzlich noch ganz andere Töne kamen. Am Freitag begrüßte Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter ( CSU), der derzeit turnusgemäß auch Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz ist, ausdrücklich dass es keine Streichungen im Zugangebot geben werde.

Was die Taskforce vorschlägt, sind oft sinnvolle Maßnahmen, die nur kleinere Effekte haben, aber in der Summe etwas in die richtige Richtung bewegen können. Mediale Aufmerksamkeit bekommen besonders die „Jokergleise“. Im Münchner Hauptbahnhof ist diese Idee wohl recht gut umsetzbar, aber im extrem beengten Kölner Hauptbahnhof wird es kaum möglich sein, ein freies Gleis für diesen Zweck zu finden.

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