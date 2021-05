Die Bundesregierung will es den Bürgern leicht machen, einen Corona-Schnelltest zu bekommen und übernimmt deshalb die Kosten. Deshalb schießen neue Teststellen wie Pilze aus dem Boden – nicht allen geht es allein um das Wohl der Bürger.

Allein in Berlin gebe es derzeit 1400 Teststellen, sagte der Berliner Amtsarzt Patrick Larscheid am Freitag. „Sie wachsen schneller aus dem Boden, als wir informiert werden, wo überhaupt eine ist.“ Dabei beschwerten sich immer mehr Bürger über zweifelhafte Tests und Ergebnisse. Das Reinickendorfer Gesundheitsamt gehe Beschwerden nach und prüfe pro Tag zehn bis 15 Schnelltest-Stellen, sagte Larscheid. „Unsere Befürchtung ist eher, dass es eine ideale Möglichkeit ist, ohne jeden Nachweis vom Staat Geld in relevanten Größenordnungen abzukassieren.“

660 Millionen Euro für zwei Monate

Dass so mancher Betreiber mit krimineller Energie unterwegs ist, legen auch Recherchen von „Süddeutsche Zeitung“, WDR und NDR nahe. Es würden vielerorts deutlich mehr Tests bei den Kassenärztlichen Vereinigungen abgerechnet als tatsächlich durchgeführt worden seien, heißt es dort. Der Bericht verweist auf mangelnde Kontrollmöglichkeiten seitens der Behörden.

Im April rechneten die kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) erstmals die Kosten für Bürgertests beim Bundesamt für Soziale Sicherung ab. 18 Euro erhalten die Teststellen pro Test. 660 Millionen Euro seien in den Monaten April und Mai zusammen überwiesen worden, heißt es von dort auf Anfrage.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verurteilte am Freitag die kriminelle Energie mancher Test-Anbieter. „Wir haben ja ausdrücklich eine Zulassung der Testzentren durch die Behörden vor Ort vorgesehen, auch Länder und KVen haben Kontrollmöglichkeiten“, sagte er. „Wenn einzelne Akteure diese scheinbar kriminell unterlaufen, ist das nicht akzeptabel.“