Die sieben westlichen Wirtschaftsmächte haben sich bei ihrem Gipfel in Cornwall auf einen härteren Kurs gegenüber Peking geeinigt. Auch beim Klimaschutz wurden viele Differenzen aus der Zeit von Ex-US-Präsident Donald Trump beigelegt.

In ihrer Abschlusserklärung forderten die G7-Staaten am Sonntag eine vertiefte Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Ursprung der Corona-Pandemie, für die auch weitere Untersuchungen in China nötig seien. Zugleich prangerten die G7-Staaten die chinesischen „Menschenrechtsverletzungen“ in Hongkong und Xinjiang an.

Als Gegengewicht zu Chinas „Neuer Seidenstraße“ hatten die G7 am Samstag eine globale Initiative für Infrastrukturprojekte in ärmeren Ländern beschlossen. Das Vorhaben soll ein Gegenentwurf zur „Neuen Seidenstraße“ sein, über die Peking den Ausbau von Verkehr-, Handels- und Industrie-Infrastruktur in zahlreichen Ländern vorantreibt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, China betreibe „recht erfolgreiche Infrastruktur-Politik“ in vielen Entwicklungsländern, „dabei können wir nicht tatenlos zusehen“.

Keine Einigung auf Kohleausstieg

Vorwürfe machten die Staats- und Regierungschefs auch der russischen Regierung. Russland müsse sein „destabilisierendes Verhalten“ beenden und Angriffe auf Oppositionelle einstellen, forderten sie. Moskau müsse zudem jene Netzwerke innerhalb des eigenen Landes zur Verantwortung ziehen, die Ransomware-Attacken, Angriffe mit Erpressungssoftware, oder andere Cyber-Angriffe auf ausländische Stellen verübten.

Bei den Beratungen über den Klimaschutz verpflichteten sich die Gipfelteilnehmer, ihre CO 2 -Emissionen bis 2030 im Vergleich zum Jahr 2010 nahezu zu halbieren. Der Klimaschutz ist das Thema, bei dem es zur Zeit des früheren US-Präsidenten Donald Trump die größten Differenzen in der G7 gab. Auf ein konkretes Datum zum Ausstieg aus der Kohle konnte sich die G7 nicht einigen. Merkel betonte, dass das nicht an Deutschland gelegen habe: „Andere haben da noch die Pläne nicht so weit verifiziert.“

Neustart für G7

Im Kampf gegen die Pandemie wollen die G7-Länder eine Milliarde weitere Corona-Impfdosen an ärmere Länder spenden, wie der britische Premierminister Boris Johnson zum Abschluss des Gipfels ankündigte. Deutschland wird von seinen Bestellungen mindestens 30 Millionen Dosen spenden, sagte Merkel. Da Deutschland für die Covax-Initiative mehr als eine Milliarde Euro bereitgestellt habe, zeichne es für „350 Millionen Dosen“ verantwortlich. Laut Merkel haben die G7-Staaten damit bisher insgesamt 2,3 Milliarden Impfdosen zugesagt, die bis Ende 2022 verteilt werden sollen.

Für die G7 markierte der Gipfel im Urlaubsort Carbis Bay einen Neustart nach der Amtszeit von US-Präsident Trump, in der dessen Abschottungspolitik die Gruppe an den Rand der Spaltung brachte. Mit Joe Biden wollen die USA nun wieder mit den anderen großen westlichen Demokratien an einem Strang ziehen. Biden sprach am Sonntag von einem „außerordentlich kooperativen und produktiven Treffen“. Auch Merkel wertete den Neuanfang der G7 als gelungen.

Kommentar: Ein wichtiger Wendepunkt