Politik Schüsse vor Synagoge in Toronto: 18-Jähriger festgenommen

Polizei Blaulicht
Nach Schüssen auf Menschen vor einer Synagoge ist ein Mann festgenommen worden. (Symbolbild)

Innerhalb weniger Tage fallen vor einer Synagoge in der kanadischen Metropole zweimal Schüsse aus einem Auto. Die Anti-Terror-Einheit der Polizei ermittelt - jetzt gibt es eine Festnahme.

Toronto (dpa) - Nach zwei Schuss-Attacken aus einem Auto auf Menschen vor einer Synagoge in der kanadischen Metropole Toronto hat die Polizei einen 18-Jährigen festgenommen. Ermittlungen der Anti-Terror-Einheit hätten zu der Festnahme geführt, teilte die Polizei mit. Dem Mann würden unter anderem Angriffe mit einer Waffe vorgeworfen, als Motiv werde Antisemitismus vermutet.

Bei den Attacken waren insgesamt vier Menschen leicht verletzt worden. «Diese Angriffe werden nicht toleriert», schrieb der Premierminister der Provinz Ontario, Doug Ford, auf der Online-Plattform X.

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