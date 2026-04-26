Erstmals ist US-Präsident Trump beim traditionsreichen White House Correspondents' Dinner dabei. Doch kurz nach Beginn der Veranstaltung gibt es einen Sicherheitsvorfall. Der Präsident wird evakuiert.

Washington (dpa) - Nach der Evakuierung von US-Präsident Donald Trump bei einer Abendveranstaltung in Washington ist ein Schütze festgenommen worden. Das teilte Trump nach dem Vorfall beim White House Correspondents' Dinner auf seiner Plattform Truth Social mit, auch der Secret Service bestätigte die Festnahme. Bei der Veranstaltung waren auch Vizepräsident JD Vance und etliche andere Kabinettsmitglieder anwesend.

Wie Trump mitteilte, wurden keine Regierungsmitglieder verletzt. Er werde in Kürze eine Pressekonferenz im Weißen Haus halten.

Reporter berichtet von mehreren Schüssen

Laut einem Reporter von CNN gab ein Schütze mehrere Schüsse ab, ehe er von Sicherheitskräften überwältigt wurde. Auf einem Foto war zu sehen, wie bewaffnete Einsatzkräfte eine am Boden liegende Person umringen. Offizielle Angaben dazu, ob jemand verletzt wurde, gab es zunächst nicht. Seine Personenschützer hätten fantastisch reagiert, schrieb Trump auf Truth Social. Nach Angaben des Secret Service ereignete sich der Vorfall vor der Sicherheitsschleuse zur Veranstaltung in einem Hotel in der Hauptstadt.

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Die Veranstaltung war nach dem Zwischenfall unterbrochen worden. Mehrere schwer bewaffnete Sicherheitsbeamte stürmten den Raum, Gäste verschanzten sich unter den Tischen. Der Präsident, First Lady Melania und weitere Regierungsmitglieder wurden binnen Sekunden von der Bühne evakuiert.

Trump erstmals als Präsident bei Gala-Dinner dabei

Die Veranstalter hatten zunächst angekündigt, das Programm fortsetzen zu wollen. Wenig später hieß es jedoch, das Gala-Dinner werde beendet.

Trump forderte zunächst, die Veranstaltung fortzusetzen. Wenig später teilte er dann aber mit, das Gelände wegen Sicherheitsvorkehrungen verlassen zu müssen.

Die Journalisten-Vereinigung der im Weißen Haus akkreditierten Korrespondenten veranstaltet den traditionsreichen Gala-Abend seit mehr als 100 Jahren. Der Präsident ist gewöhnlich Stargast - nur Trump, der Medien gern als «Feinde des Volkes» bezeichnet, nahm als Präsident bisher weder in seiner ersten noch in seiner zweiten Amtszeit Teil. Sein Auftritt am Samstagabend (Ortszeit) war eine Premiere.