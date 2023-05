Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hunderte in Nigeria entführte Schüler sind überraschend freigekommen. Der brutale Überfall auf das Internat zeigt, wie Extremisten im Norden des Landes Angst und Terror verbreiten.

Die Gymnasiasten trafen am Freitagmorgen mit Bussen in der Hauptstadt des Bundesstaats Katsina ein, nachdem sie von ihren Entführer in der Nacht zuvor in Tsafe auf freien Fuß gesetzt worden