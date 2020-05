Die Coronakrise hat in vielen Schulen die Digitalisierung stark vorangetrieben. Aber deutsche Schüler und Lehrer hinken im EU-Vergleich noch immer hinterher, was Laptop & Co. angeht. Bildungsministerin Karliczek verspricht Besserung.

In der Coronakrise konnten viele Schülerinnen und Schüler in Deutschland digital nicht erreicht werden. Das ist das Ergebnis des internationalen „Schul-Barometers“, einer Studie, die am Freitag vom Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie der Pädagogischen Hochschule Zug in der Schweiz veröffentlicht wurde. Mehr als 7000 Menschen aus dem Schulbetrieb – darunter 655 Schulleiter – aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden befragt.

Nur etwas mehr als die Hälfte der befragten Schulmitarbeiter gab an, quasi alle Schülerinnen und Schüler erreicht zu haben. Bei den Kommunikationsmedien setzen die Schulen vor allen noch auf die E-Mail (66 Prozent), gefolgt vom Mobiltelefon (Anruf oder Nachricht), der Website der Schule und Online-Plattformen wie Moodle.

Alpenländer besser als Deutschland

Unter den drei Nachbarländern schneidet Deutschland bei der technischen Ausstattung der Schule am schlechtesten ab. 56 Prozent der befragten Schul-Mitarbeiter aus der Bundesrepublik glauben nicht, dass die technischen Kapazitäten an der Schule für webbasierte Lehr- und Lernformate ausreichen. Nur 24 Prozent meinen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind. In den beiden Alpenstaaten liegt der Anteil deutlich höher: in Österreich bei 54 Prozent, in der Schweiz bei 57 Prozent.

Bund und Länder wollen nun mit 500 Millionen Euro digitale Endgeräte für Schüler bereitstellen. Möglichst bald sollen alle Schüler am Online-Unterricht teilnehmen können, sagte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Freitag in Berlin. Der Koalitionsausschuss hatten sich im April auf das Programm geeinigt.

Der Unterricht werde auf absehbare Zeit aus einer Mischung von Präsenzunterricht und digitalem Lernen von zu Hause aus bestehen, sagte die Ministerin. Mit den Geldern sollen die Länder die Geräte beschaffen und ihren Betrieb finanzieren. Sie sollen von den Bildungseinrichtungen an Schüler ausgeliehen werden.

Zuschuss verwaltet die Schule

Der von der großen Koalition vereinbarte Zuschuss von 150 Euro für bedürftige Schüler zur Anschaffung von Laptops oder Tablets soll also nicht direkt an die Familien gehen. „Die Geräte bleiben auch im Eigentum der Schule und können dadurch auch im Regelbetrieb von der Schule weiterhin genutzt werden“, sagte Karliczek. Wer sie für die Schulen beschaffe, werde von Land zu Land unterschiedlich geregelt.

Nach den Worten der Präsidentin der Kultusministerkonferenz und rheinland-pfälzischen Bildungsministerin, Stefanie Hubig (SPD) ist die digitale Ausstattung auch eine Frage der Bildungsgerechtigkeit. Der Deutsche Philologenverband begrüßte die Initiative. Er forderte von der Politik zugleich, Schulen baulich und digital grundsätzlich neu instand zu setzen.

In dem „Schul-Barometer“ berichten nur 36 Prozent der befragten Schulmitarbeiter in Deutschland, dass sie ihre Schülerinnen und Schüler über Online-Lern- und Arbeits-Plattformen erreichen. In Österreich liegt dieser Wert deutlich höher bei 63 Prozent und in der Schweiz bei 57 Prozent.

Die schlechtere technische Ausstattung und die Zurückhaltung vieler Lehrer in Deutschland wirkt sich dann auch auf die Beteiligung der Schülerinnen und Schüler aus: Ihr Lernengagement zuhause sowie die Unterstützung der Eltern wird von Mitarbeitenden der Schule in Deutschland deutlich geringer wahrgenommen als in den beiden Nachbarländern. So berichten in Deutschland 34 Prozent der Schulmitarbeiter, dass die Kinder und Jugendlichen zuhause aktiv an ihren Aufgaben arbeiten; in Österreich und der Schweiz tun dies dagegen 70 Prozent bzw. 61 Prozent.

