Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ja, es kann gut sein, dass sogar der Sommerferienkalender nicht zu halten ist. Aber zuerst muss die Politik bitte erstmal andere Dinge regeln.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ist bekanntlich ein Politiker, der in langen Linien denkt, also grundsätzlich und über den Tag hinaus. Kaum ein amtierender Amtsträger im Land ist so